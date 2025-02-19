قال اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إن الدولة بجميع مؤسساتها تولي القضية السكانية اهتمامًا كبيرًا.

سكرتير عام شمال سيناء:الدولة تولي القضية السكانية اهتمامًا كبيرًا



وأكد الغندور خلال ترأسه لاجتماع اللجنة التنسيقية العليا للسكان بالمحافظة، في حضور نوال سالم مدير عام فرع المجلس القومي للسكان، رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات المعنية، علي أهمية استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين.



بدورها أكدت نوال سالم مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء،انه خلال الاجتماع تم عرض تقرير انجاز الجهات الشريكة عن الربع الأخير من العام الماضي «اكتوبر / ديسمبر 2024»،بجانب عرض المؤشرات المركبة للمحافظة، ومناقشة الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان لتحسين خصائص السكان والتركيز على المناطق المستهدفة.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، ومتابعة اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ.

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