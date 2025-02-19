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رياضة

مجلس إدارة "المقاولون العرب" ينعى رئيس نادي أبو قير للأسمدة

المقاولون العرب،
المقاولون العرب، فيتو

نعى مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، المهندس عابد عز الرجال رئيس نادي أبو قير للأسمدة.


وقال المقاولون العرب في بيان رسمي: “ينعى نادي المقاولون العرب الفقيد، ويتقدم بخالص العزاء والمواساة لمجلس إدارة النادي ولأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”. 
 

المقاولون يفوز على سبورتنج بثنائية تشارلز وسمانة في دوري المحترفين

وعلى صعيد آخر، كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد مكي فاز علي نظيره سبورتنج بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما  الأحد الماضي بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن الجولة الثانية والعشرين من دوري المحترفين.

أحرز تشارلز باساي هدف المقاولون الأول في أحداث الشوط الأول ثم أضاف عبدالرحمن سمانة هدف الذئاب الثاني بالشوط الثاني للمباراة.

وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده للنقطة 42 ويرتقي للمركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين في إطار مشواره نحو المنافسة على العودة للدوري الممتاز.

وبدأ المقاولون مباراة سبورتنج بتشكيل مكون من محمود أبو السعود في حراسة المرمى ولؤي وائل وإبراهيم القاضي وعبدالرحيم عموري  وجوزيف أوشايا وإسلام مجدي ومحمد الكرته ومحمد عنتر وتشارلز باساي وعبدالرحمن سمانة وحازم أبو سنة.

وتواجد علي دكة البدلاء محمود ماهر وعبدالله عبادي ومحمد هاني تريكة وباسم على وعمرو بركات ومصطفى صبحي وعبدالناصر دي ماريا وجواكيم أوجيرا وعلى ياسر.

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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المقاولون العرب محسن صلاح أبو قير للأسمدة

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