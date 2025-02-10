المقاولون ينظم ورشة تدريبية لمدربي حراس المرمى بقطاع الناشئين

نظم قطاع ناشئي المقاولون العرب ورشة تدريبية متميزة لمدربي حراس المرمى، تحت إشراف إبراهيم البطل المشرف على مدربي حراس المرمى، شملت جميع المدربين من قطاعات البراعم، الشباب، والناشئين، بالإضافة إلى فرق الكرة النسائية.

وشهدت الورشة التدريبية، عرض مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية التي تناولت عدة جوانب مهمة، منها تقنيات تدريب حراس المرمى، الاستعداد الذهني، تحليل الأداء، والتكتيكات الدفاعية.

وركزت الورشة على تعزيز المهارات الأساسية للحراس وتحسين أدائهم بشكل عام.

يأتي هذا النشاط في إطار رؤية النادي لتطوير مهارات المدربين واللاعبين، ما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق النجاحات في المستقبل.

وعبر البطل عن سعادته بالتعاون مع مجموعة من المدربين المتميزين، تحت قيادة يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون، مؤكدًا أهمية مثل هذه الورش في تعزيز الكفاءة التدريبية.

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