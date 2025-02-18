اشتعال المنافسة بين الكبار، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 24

ترتيب الدوري الاسباني، اشتعلت المنافسة على صدارة جدول الدوري الاسباني بعد انتهاء منافسات الجولة الـ 24.

وانتزع برشلونة صدارة ترتيب الدوري الاسباني بعد فوزه على رايو فاليكانو 1-0، وتعثر ريال مدريد وأتلتيكو بالتعادل في الجولة الـ 24.

ورفع برشلونة رصيده للنقطة 51 ليقتنص قمة ترتيب الليجا بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة مع ريال مدريد مدريد وبفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد.

ترتيب الدوري الاسباني بعد الجولة الـ 24

1- برشلونة 51 نقطة

2- ريال مدريد 51 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 50 نقطة

4- أتلتيك بيلباو 45 نقطة

5- فياريال 41 نقطة

6- رايو فاليكانو 35 نقطة

7- ريال مايوركا 34 نقطة

8- ريال بيتيس 32 نقطة

9- أوساسونا 32 نقطة

10- جيرونا 31 نقطة

11- إشبيلية 31 نقطة

12- ريال سوسييداد 31 نقطة

13- خيتافي 30 نقطة

14- سيلتا فيغو 29 نقطة

15- إسبانيول 24 نقطة

16- ليجانيس 24 نقطة

17- لاس بالماس 23 نقطة

18- فالنسيا 23 نقطة

19- ديبورتيفو ألافيس 22 نقطة

20- بلد الوليد 15 نقطة

جدول ترتيب الدوري الاسباني





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