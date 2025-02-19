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رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

يلتقي فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره أستون فيلا مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "فيلا بارك" في المباراة المُقدمة من الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويفتقد ليفربول أمام أستون فيلا خدمات لاعب الفريق كودي جاكبو للإصابة، وكذلك جو جوميز.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، كورتيس جونز، لويس دياز.

خط الهجوم: داروين نونيز.

وتم تبكير موعد مباراة أستون فيلا ضد ليفربول  في البريميرليج بعدما تأهل الريدز إلى نهائي كأس كاراباو، حيث سيخوض ذلك اللقاء ضد نيوكاسل يونايتد يوم 16 مارس المقبل.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي  

تنطلق مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا 

تُذاع مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 2.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، في حين أن أستون فيلا لديه 38 نقطة في المركز التاسع.

وفاز ليفربول في مباراة الدور الأول ضد أستون فيلا على ملعب "الأنفيلد"، هذا الموسم، بهدفين دون رد.

أرقام محمد صلاح ضد أستون فيلا 

خاض محمد صلاح في مسيرته مع ليفربول ضد أستون فيلا 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمكن النجم الدولي المصري من تسجيل 7 أهداف وتمرير 4 تمريرات حاسمة، بإجمالي مساهمات تهديفية 11 هدفا.

تصريحات أرني سلوت عن مباراة أستون فيلا

أشاد الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول، بفريق أستون فيلا ويعتبرهم فريقًا قويًا، موضحًا أن كل مباراة في هذه الفترة من الموسم ستكون صعبة.

كما أكد سلوت على غياب كودي جاكبو عن مواجهة أستون فيلا، لكنه أشار إلى أن عودته قريبة.

كما أعلن عن إصابة جو جوميز، التي ستجبره على الغياب لعدة أسابيع، وربما يحتاج إلى عملية جراحية.

وتابع عن أستون فيلا: إنهم يمتلكون لاعبين سريعين للغاية، وهو ما يجعلهم قادرين على التسجيل من هجمات مرتدة.

واختتم: الفريق يتنافس على كل شيء، بما في ذلك الدوري والكؤوس، ويجب أن يبقى في قمة أدائه دائمًا.

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