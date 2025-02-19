وكيل تموين الإسكندرية يتفقد فعاليات سوق اليوم الواحد بمنطقة المنشية

أجرى اليوم الأربعاء، المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية جولة تفقدية لمتابعة فعاليات سوق اليوم الواحد بمنطقة المنشية التابع لحى الجمرك رافقه خلالها الدكتورة كريمة تمساح مديرة إدارة تموين غرب والجمرك.





حيث تفقد جميع الباكيات المقامة بالسوق والتى يعرض من خلالها التجار السلع الغذائية المختلفة والتى تتمثل فى اللحوم الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن والأسماك بأنواعها ومنتجات الألبان والزيوت والسكر والأرز والمكرونات والسمن والتمور والخضر والفاكهة وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية

كذلك توافر السلع الموسمية المرتبطة بشهر رمضان الكريم من البلح والتمور وغيرها

حيث يشهد السوق إقبالا من المواطنين لشراء احتياجاتهم لتميزه بالأسعار المخفضة والجودة العالية وذلك تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية رقابيا وإشراف حى الجمرك إداريا تحت رعاية محافظ الإسكندرية.



وقد أجرى وكيل الوزارة عدة لقاءات مع المواطنين لاستطلاع الرأى من حيث الأسعار والجودة ومدى رضا المواطنين عن مثل هذه الأسواق حيث تحرص المديرية على مداومة التطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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