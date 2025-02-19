الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع طفيف لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم الأربعاء

الجنيه الذهب، فيتو
الجنيه الذهب، فيتو

سعر الجنيه الذهب اليوم، شهد سعر  الجنيه الذهب، حالة من التراجع في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025، بانخفاض نحو 40 جنيها، حيث سجل حوالي 33160 جنيه داخل محلات الصاغة. 

وترصد “فيتو” آخر تطورات في سعر الجنيه الذهب على مدار الساعة.

اقرأ التالي: سعر الجنيه الذهب صباح اليوم

سعر الجنيه الذهب 
سعر الجنيه الذهب 

الاستثمار فى الجنيه الذهب

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرا آمنا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

أوزان أخرى بالسوق المحلية 

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

سعر الجنيه الذهب اليوم

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

سعر الجنيه الذهب 
سعر الجنيه الذهب 

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة) 

الجنيه المغلف

ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.

الجنيه غير المغلف

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

 

سعر الجنيه الذهب 
سعر الجنيه الذهب 

 

ما هي أحجام العملات الذهبية؟

 ويمكن القول إن هناك أحجامًا متنوعة للعملات الذهبية وتشمل الآتى:

جنيه ذهب = 8 جرامات.

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 8 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

نصف جنيه ذهب = 4 جرامات 

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 4 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

ربع جنيه ذهب = 2 جرام 

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 2 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

 

سعر الجنيه الذهب 
سعر الجنيه الذهب 

 

كيفية حساب المصنعية على الذهب

 وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطًا.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

¼ جنيه ذهب 1 جنيه ذهب ½ جنيه ذهب الجنيه الذهب الجنيه الذهب اليوم الجنيه المغلف الجنيه غير المغلف الاستثمار في الجنيه الذهب الإستثمار في الذهب أوزان أخرى بالسوق المحلية سعر الجنيه الذهب على مدار الساعة سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب فيتو مصلحة الدمغة والموازين مصلحة الموازين والدمغة

مواد متعلقة

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية، العملة الخضراء وصلت لهذا المستوى

بعد ارتفاعه أمس.. آخر تطورات سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

سعر عملة Pi Network مقابل الدولار

سعر جرام الذهب، آخر تطورات المعدن الأصفر صباح اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 19-2-2025

ارتفاع طفيف في سعر الدولار بالبنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر جرام الذهب، ارتفاع كبير في التعاملات المسائية

ارتفاع سعر الذهب في السعودية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025

قتلى ومصابون في الجيش الكويتي، وبيان عاجل من رئاسة الأركان

الرقابة الإدارية تلقي القبض على رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات تتخطى الــ 50 ألف جنيه

الحسم غدا، خبير يتوقع السيناريو الأقرب لقرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة

أطول يوم فى عدد ساعات الصيام برمضان 2025

مبابي يضيف الهدف الثاني لـ ريال مدريد في شباك مان سيتي

منوعات

المزيد

انتقلت من الإكوادور لإنجلترا، العثور على أفعى سامة داخل شحنة موز

ينتقد اللون والتكنولوجيا، ترامب يثير المخاوف حول مستقبل الطائرة الرئاسية

ظاهرة طبية صادمة، جنين يبلع جنينين داخل بطن أمه

على طريقة أفلام هوليوود، إلقاء شاب مغربي من نافذة شقة في إسطنبول

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 19-2-2025

أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية للكبار.. مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الفتح وفضائلها وما ورد بشأنها

ما حكم كشف عورة المرأة على طبيب؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

ملتقى السيرة بالجامع الأزهر: تكوين الجيش أساس مهم في الإسلام لحماية الوطن وردع المعتدين

المزيد
الجريدة الرسمية