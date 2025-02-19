يصل للصقيع ليلا، حالة الطقس اليوم في الأقصر

تشهد محافظة الأقصر حالة من الطقس شديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع في الساعات الأخيرة من الليل، فيما يميل الطقس إلى الدفئ نهارًا من اليوم الأربعاء، واستقرار في سرعة الرياح.

طقس الأقصر اليوم

وتشهد حركة الملاحة الجوية انتظام كاملًا بمطار الأقصر الدولي، فيما تشهد حركة الملاحة النهرية أيضا استقرار في حركة المراكب الشراعية والفنادق العائمة بنهر النيل بين محافظتي الأقصر وأسوان.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وتسجل درجة الحرارة العظمى اليوم الأربعاء، 23 درجة مئوية فيما تسجل الصغرى 12 درجة مئوية، بينما بلغت نسبة الرطوبة 20٪، وتهدأ سرعة الرياح عند 10 ك/س، كما تسود أجواء صافية بدون غيوم.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025، حيث يسود طقس اليوم بداية لانقلاب جوي جديد تكون ذروته يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن اليوم يشهد طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الطقس اليوم

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، تتكون اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأشارت إلى فرص لسقوط أمطار ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على ناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري، ووسط سيناء.

الطقس الآن

وأوضحت الأرصاد الجوية عن وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ( 1: 1.75) متر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج ( 1.5: 2) متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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