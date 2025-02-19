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وكيل صحة الأقصر يتفقد قافلة حاجر الأقالتة

وكيل صحة الأقصر يتفقد
وكيل صحة الأقصر يتفقد قافلة حاجر الأقالتة

 أجرى الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر جولة تفقدية  للمرور على القافلة العلاجية المقامة بالوحدة الصحية بحاجر الأقالتة بإدارة القرنه.

القوافل الطبية بمحافظة الأقصر 

وتفقد وكيل وزارة الصحة في الأقصر أعمال القافلة للاطمئنان علي الترتيبات الخاصة بإقامة القافلة، وبمتابعة منسق عام القوافل العلاجية وتم توقيع الكشف على 735 حالة.

وأكد وكيل صحة الأقصر، أن القوافل الطبية العلاجية من ضمن خطة المنظومة الصحية التي تعتمد علي انتقال الخدمة الطبية للقرى والمناطق المحرومة، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بمتابعة سير أعمال القوافل الطبية العلاجية.


جدير بالذكر أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل أسبوعي بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

 

 

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