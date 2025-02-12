تحديات تنتظر أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الجديد.. تقليل الأخطاء المتكررة.. تطوير مستوى الحكام.. والموقف من مباراة القمة

تعتبر مهمة الكولومبي أوسكار رويز، الذي تم تعيينه رئيسًا للجنة الحكام باتحاد الكرة، من المهام الشاقة في كرة القدم المصرية، فمن المقرر أن يبدأ رويز عمله بشكل رسمي في أوائل شهر مارس المقبل، وقد تم عقد جلسات عدة بينه وبين هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، لبحث تفاصيل مهامه المستقبلية، وعلى رأسها التحديات الكبيرة التي تنتظره في قيادة لجنة الحكام.

تقليل الأخطاء المتكررة للحكام

أحد أبرز التحديات التي ستواجه أوسكار رويز هو تقليل الأخطاء المتكررة التي يعاني منها الحكام في المباريات المحلية. هذه الأخطاء تسببت في العديد من الشكاوى من قبل الأندية والجماهير على حد سواء، وأثرت سلبًا على سمعة التحكيم المصري، فالأخطاء التحكيمية أصبحت شائعة في بعض المباريات، مما أسهم في زيادة حالة الغضب من قِبل الأندية، التي طالما طالبت بتطوير مستوى الحكام. ويري الجميع أن قلة الخبرة أو قلة التركيز في بعض المواقف قد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في مجريات المباريات، ما يؤثر على نتائجها.

أوسكار رويز

من المتوقع أن يبذل أوسكار رويز جهدًا كبيرًا لتقليل تلك الأخطاء، عن طريق تطوير أداء الحكام من خلال التدريب المستمر وتعليمهم التقنيات الحديثة في التحكيم، بالإضافة إلى هذا، فإنه من المتوقع أن يعمل على تحسين المنظومة التحكيمية بشكل عام في مصر، سواء من خلال إدخال برامج تدريبية متقدمة أو من خلال استخدام التكنولوجيا مثل حكم الفيديو المساعد (VAR) الذي يمكن أن يساهم في تقليل الأخطاء البشرية في القرارات التحكيمية.

تطوير مستوى الحكام

يعد تطوير مستوى الحكام المصريين من أكبر التحديات التي سيواجهها رويز، فالحكام هم الركيزة الأساسية لتنظيم أي مباراة، لذا فإن تدريبهم وتأهيلهم بالشكل الأمثل أمر بالغ الأهمية، حيث يتطلب ذلك أن يكون هناك تركيز على تحسين اللياقة البدنية، فهم قوانين اللعبة بشكل دقيق، وتعلم أساليب إدارة المباريات وضبط النفس أثناء مواقف الضغط.

كان أوسكار قد أشار خلال لقاءاته مع هاني أبو ريدة إلى أنه سيبدأ مهمته بشكل رسمي في مارس المقبل، ويأمل أن يتمكن من تحسين مستوى الحكام الحاليين وتزويدهم بالمزيد من الأدوات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية في مجال التحكيم، ومن الممكن أن يشمل هذا إدخال تقنيات تدريبية حديثة مثل المحاكاة التكنولوجية والتطبيقات الإلكترونية لتحليل القرارات التحكيمية.

الاستعانة بحكام أجانب لمباريات القمة

أحد القضايا المثيرة للجدل التي تداولها مسؤولو اتحاد الكرة مؤخرًا، هي مسألة استقدام حكام أجانب لمباريات القمة بين الأهلي والزمالك.

وفقًا للمصادر، فقد أبلغ أوسكار رويز أعضاء لجنة الحكام أنه لن يتدخل في هذا الملف، تاركًا حرية الاختيار للجنة الحالية في مخاطبة الاتحادات الأوروبية الكبرى لاستقدام طاقم حكام أجانب لمباريات القمة.

ورغم هذا القرار، أشار رويز إلى أن الاستعانة بحكام أجانب لا تعني التقليل من قيمة الحكام المصريين، بل هي خطوة تهدف إلى الحفاظ على نزاهة المباريات الكبيرة التي تحظى بمتابعة جماهيرية ضخمة.

فرص الحكام المصريين

أوسكار رويز أكد أيضًا أن الفرصة ستكون متاحة لجميع الحكام المصريين لإثبات أنفسهم.

وفي تصريحاته، أشار إلى أنه لا توجد نية للتقليل من دور الحكام المصريين، وأن كل حكم سيحصل على الفرصة لإثبات كفاءته، كما سيعمل على تطوير منظومة التحكيم بشكل عام، مما سيسهم في خلق بيئة تنافسية بين الحكام المصريين، وزيادة الحوافز التي تدفعهم نحو تحسين أدائهم.

ومن المتوقع أن تكون مهمة أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، مليئة بالتحديات الكبرى، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها منظومة التحكيم المصرية، ويعد تحسين أداء الحكام وتقليل الأخطاء المتكررة في المباريات، بالإضافة إلى تطوير مستوى الحكام وزيادة تنافسيتهم، من أولوياته في الفترة القادمة، لكن تبقى أيضًا مسألة استقدام الحكام الأجانب لمباريات القمة، والفرص المتاحة للحكام المصريين، أمورًا مثيرة للاهتمام في ظل التطلعات نحو تحسين مستوى التحكيم المحلي وضمان نزاهة المباريات الهامة.

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