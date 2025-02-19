منحة رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة.. موعدها والفئات المستفيدة.. ضوابط توزيع كراتين السلع الغذائية.. وهذه خطوات التسجيل

يزداد البحث من قبل العمالة غير المنتظمة والمسجلة لدي مديريات العمل حول، موعد صرف منحة شهر رمضان 2025 والفئات المستفيدة.

ومن خلال السطور التالية نستعرض، موعد صرف منحة شهر رمضان 2025 والفئات المستفادة وضوابط صرف المنحة.

موعد صرف منحة شهر رمضان 2025 والفئات المستفيدة

وحول موعد صرف منحة شهر رمضان 2025 والفئات المستفيدة، تبدأ وزارة العمل في صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة، بقيمة 1000 جنيه للعامل، مع بداية شهر رمضان المقبل، حيث تحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، على 6 منح سنوية في مناسبات

الفئات المستفيدة من منحة شهر رمضان 2025

وعن موعد صرف منحة شهر رمضان 2025 والفئات المستفيدة، وتقدر أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلة فى قاعدة بيانات منظومة العمالة غير المنتظمة فى وزارة العمل، مليونا و164 ألفا و12 عاملا، تم ضمهم إلى قاعدة البيانات عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة.

وتُعد منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة، هي ثانى منحة يتم صرفها بقيمة 1000 جنيه خلال عام 2025، عقب زيادة قيمتها من 500 إلى 1000 جنيه، حيث بدأت الوزارة في صرفها بعد زيادتها في منحة عيد الميلاد المجيد.

تفاصيل منحة رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة

وبشأن تفاصيل منحة رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة فإنها تتضمن ما يلي:

- كرتونة رمضان تحتوي على مجموعة من السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها الأفراد خلال الشهر الكريم.

- منحة مالية قدرها 1000 جنيه تُمنح للأفراد المستحقين لتساعدهم على تلبية احتياجاتهم المالية خلال شهر رمضان.

حددت وزارة العمل الفئات المستحقة للحصول على هذه المنحة، وتشمل العمالة غير المنتظمة التي تعمل في قطاعات مختلفة من بينها:

- عمال التراحيل، وهم العمال الذين يعملون بشكل مؤقت في الزراعة.

- محفظو القرآن الكريم والمقرئون.

- خدم المنازل ومن في حكمهم.

- ملاك العقارات الذين يقل نصيبهم السنوي من الدخل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

- ملاك الأراضي الزراعية الذين تقل ملكيتهم عن فدان.

- المرتلون وخدام الكنيسة.

صغار المشتغلين لحساب أنفسهم مثل الباعة الجائلين وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين.

- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان.

شروط وضوابط الحصول على المنحة

أعلنت وزارة العمل عن مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها الأفراد للحصول على الكرتونة والمنحة المالية:

يجب أن يكون العامل مسجلًا رسميًا في سجلات الوزارة.

يجب أن تتوافق المهنة المسجلة في بطاقة الرقم القومي مع العمل الذي يؤديه الفرد.

يجب ألا يقل عمر العامل عن 18 عامًا، ولا يتجاوز 60 عامًا.

ألا يكون العامل قد استفاد من أي برامج دعم اجتماعي أخرى مثل معاش تكافل وكرامة أو معاش التضامن الاجتماعي.

- لا يُسمح للعامل الذي يمتلك سجلات تجارية بالاستفادة من المنحة.

آليات توزيع الكراتين الرمضانية والمنح المالية

تم دراسة آليات توزيع الدعم بعناية لضمان وصوله إلى مستحقيه، وسيتم توزيع 250 ألف كرتونة سلع غذائية خلال شهر رمضان عبر مراكز توزيع معتمدة وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية لضمان توزيع الدعم بشكل عادل وفعّال.

أما بالنسبة للمنحة المالية، فسيتم صرفها من خلال قنوات مصرفية معتمدة مثل الحسابات البنكية أو بطاقات الدفع الإلكترونية، ما يسهل على المستحقين الحصول على المنحة بطريقة آمنة وسريعة.

شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران، وزير العمل الأربعاء الماضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين لدعم العمالة غير المنتظمة، لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

ويهدف البروتوكول إلى توفير الكرتونة الرمضانية للعمالة غير المنتظمة، لضمان حصولهم على السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن جهود الحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030 في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لجهود الوزارة في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستتولى عملية توريد الكراتين الرمضانية وفق أعلى معايير الجودة لضمان تلبية احتياجات العمالة غير المنتظمة.

توزيع 250 ألف كرتونة سلع غذائية خلال شهر رمضان

ومن جانبه، أوضح محمد جبران، وزير العمل، أن البروتوكول يعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق العمالة غير المنتظمة، مشددًا على أن الوزارة تسعى إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة ودمجها تدريجيًا في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تعزيز استقرارهم المعيشي.

وثمن الوزير هذا البروتوكول الذي يستهدف توزيع 250 ألف كرتونة سلع غذائية خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى 1000 جنيه منحة "الشهر الكريم" والتي تقدمها وزارة العمل ضمن المنح السنوية لهذه الفئة.

موعد صرف منحة شهر رمضان 2025 والفئات المستفادة، فيتو

وينص البروتوكول على أهمية التنسيق بين الوزارتين والقطاع الخاص لضمان استمرار توفير السلع الغذائية طوال العام، وليس فقط خلال شهر رمضان، إلى جانب عقد اجتماعات دورية لمتابعة جودة المنتجات وضمان وصولها إلى المستحقين في الوقت المحدد.

كما يتضمن البروتوكول وضع آليات واضحة لتوزيع الكراتين الرمضانية، مع تحديد الجهات المسؤولة عن المتابعة والتقييم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة.

وستتولى اللجان المشتركة بين الوزارتين مراقبة التنفيذ، وإعداد تقارير دورية عن مدى التقدم في تحقيق أهداف البروتوكول.

يأتي هذا التعاون في إطار حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشراكة بين الوزارات لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.

خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة العمل

وتضمنت خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة العمل لعام 2025 عدة خطوات أبرزها ما يلي

1ـالدخول للموقع الرسمي الخاص بالوزارة والدخول على الرابط

https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob

2_ تسجيل البيانات المطلوبة (الاسم رباعي- الرقم القومي للبطاقة المكون من 14 رقم- رقم المحمول- المؤهل الدراسي).

3- كتابة حالة العمل سواء كانت مستمرة أم متوقفة.

تسجيل اسم المحافظة محل الإقامة.

6- بعد الانتهاء يتم الضغط على إرسال الموجودة أسفل الاستمارة الإلكترونية.

ويمكن للراغبين التسجيل التوجه لمكاتب إدارة العمالة غير المنتظمة المتواجدة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات والتي تقوم بعملية التسجيل.

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