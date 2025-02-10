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أخبار مصر

وزير التموين يبحث التعاون مع إحدى شركات تجارة التجزئة تحسين مستوى المنتجات

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال الاجتماع
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 عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع  إحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاع تجارة التجزئة، وذلك في اطار جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني. 

وتناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك لدعم السوق المصري وتعزيز منظومة توزيع السلع الغذائية.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أهمية تعزيز الشراكات مع الشركات الكبرى  لضمان استقرار الأسعار وتوفير منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار تنافسية.

 

وأوضح أن الوزارة تعمل باستمرار على توسيع قاعدة التعاون مع القطاع الخاص بما يخدم مصلحة المواطن المصري ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وأعرب مسؤولي الشركة  عن تقديرهم للدور الحيوي الذي تلعبه وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك.

وأكدوا إلتزامهم بتقديم منتجات عالية الجودة والمساهمة في تطوير قطاع التجزئة في مصر.

كما أبدوا استعدادهم لدعم المبادرات الحكومية الرامية إلى تحسين كفاءة سلسلة الإمدادات وتوسيع شبكة التوزيع لتلبية احتياجات السوق المحلي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الشركات العالمية في المجال الغذائي والتجارة الداخلية وتعزيز الاستثمارات التي تسهم في تحسين الأمن الغذائي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يسفر التعاون مع الشركة  عن التوسع في المشروعات المشتركة وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتقديم منتجات بأسعار تنافسية للمستهلك المصري. 

كما ناقش الطرفان خلال الاجتماع آليات تبادل الخبرات في مجالات التخزين والتوزيع، إلى جانب تطوير استراتيجيات جديدة لتحسين كفاءة العمليات وتقليل الفاقد، بما يضمن وصول المنتجات الغذائية بأعلى جودة وأفضل سعر إلى المواطنين.

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الدكتور شريف فاروق وزير التموين السلع الغذائية المنتجات الغذائية جذب الاستثمارات الأجنبية وزارة التموين

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