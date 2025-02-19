الأربعاء 19 فبراير 2025
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محافظات

صيانة وتأهيل 1194 عمود إنارة بقرى كفر الشيخ

صيانة أعمدة الإنارة
صيانة أعمدة الإنارة

قال اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، إنه قد تابع  أعمال الحملة الموسعة لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة في مختلف مدن وقرى المحافظة، لضمان تحسين كفاءة الإضاءة في الشوارع الرئيسية والفرعية، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.

وأكد محافظ كفر الشيخ أهمية تنفيذ الصيانة الدورية لشبكة الإنارة العامة، والتأكد من سلامة الأعمدة والعوازل الكهربائية، موجهًا رؤساء المراكز والقرى بسرعة إنهاء الأعمال قبل حلول شهر رمضان، مع التوسع في تركيب الكشافات الموفرة للطاقة لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة.

صيانة 1194 عمودا بقرى مركز كفر الشيخ

واوضح محافظ الإقليم، أنه قد تم شن حملة مكبرة لصيانة أعمدة الإنارة بقري مركز ومدينة كفر الشيخ، وقد تم إنجاز الآتي: صيانة وإعادة تأهيل 1194 عمود إنارة قرى في مركز ومدينة كفر الشيخ، إذ تم  صيانة 135 عمود إنارة بقرى محلة موسى والحمراوي، كما تركيب 25 كشاف ليد جديد وصيانة 60 كشافًا بقرية دقلت، وصيانة 650 عمود إنارة في 8 قرى، تشمل الخادمية، المرابعين، الشمارقة، إسحاقة، دقميرة، محلة القصب، الحمراوي، ودقلت.

 

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وتم إعادة تدوير 354 عمودا إنارة لدعم المناطق المحتاجة بعد استبدال التالف منها، وقد جاء ذلك تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، لضمان تحسين مستوى الإضاءة بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة.

 

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قري كفر الشيخ رمضان كشافات الانارة العامة

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