محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع مصنع تدوير المخلفات الصلبة بدسوق

تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقرية شابة بمدينة دسوق، على مساحة 51 ألف م² بطاقة 600 طن/يوم، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول نسب التنفيذ، حيث وصلت أعمال الحفر والإحلال إلى 85%، كما تفقد مبنى العاملين، ومنطقة العمليات، ومركز إدارة المشروع، إلى جانب متابعة توسعة الطريق الخارجي، لضمان سير العمل وفق الخطة الزمنية المحددة.

تنفيذ إنشاء المصنع خلال 22 شهرا

وأكد المحافظ أن المصنع يخدم مركزي دسوق وفوه، ويتم تنفيذه خلال 22 شهر، ضمن مشروع تطوير مصرف كتشنر، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، بتمويل مشترك من البنك الأوروبي والاتحاد الأوروبي، في إطار جهود تحسين نوعية المياه والبيئة والصحة العامة.

وأشار إلى أن المشروع جزء من خطة لإنشاء ثلاثة مصانع تدوير مخلفات بالمحافظة، بهدف معالجة القمامة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، ما يسهم في تقليل التلوث وخلق فرص عمل جديدة، ضمن جهود تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

كما أوضح المحافظ أن مشروعات البنية التحتية تشمل محطات معالجة ميكانيكية وبيولوجية في كفر الشيخ، دسوق، والحامول، بطاقة 600 طن/يوم لكل محطة، لتحسين البيئة بالمحافظة، مشددا على تقديم الدعم الكامل لضمان نجاح المشروعات البيئية، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، وتقليل التلوث البيئي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.