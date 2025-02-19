الأربعاء 19 فبراير 2025
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حوادث

إحالة تشكيل عصابي لسرقة المحلات التجارية بالشيخ زايد للمحاكمة الجنائية

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بإحالة تشكيل عصابي مكون من عاطلين تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المتاجر بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، للمحاكمة الجنائية.

 

القبض على المتهمين بالجيزة

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين “لهما معلومات جنائية”، تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المتاجر بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بأسلوب “كسر الأقفال”.

 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط “مبالغ مالية، 4 هواتف محمولة، بعض الملابس ومستحضرات التجميل والخردوات “المستولى عليهم في تلك الوقائع”، الأدوات المستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها، وذلك  في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

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نيابة الجيزة قسم شرطة ثان الشيخ زايد الجيزة مكافحة جرائم السرقات وزارة الداخلية

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