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خارج الحدود

فتح: تحضيرات لإنجاح القمة العربية القادمة في مواجهة مخطط ترامب

جامعة الدول العربية،
جامعة الدول العربية، فيتو

رأى ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري في حركة فتح الفلسطينية، بأن "الهدف المعلن لتأجيل القمة العربية القادمة هو لأسباب لوجستية، وهو مجرّد عذر"، وأكد "أهمية القمة في مواجهة المقترحات التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تمثل مخططًا للتطهير العرقي في قطاع غزة".

التطهير العرقي في غزة

وقال دلياني، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "من المهم أن نلقي الأهمية الكبرى لهذه القمة لأنها تمثل فرصة هامة لمواجهة مقترح ترامب، الذي يهدف إلى التطهير العرقي في غزة، ومواجهة هذه المقترحات القادمة من الرئيس الأمريكي المغرور وطموحه في التوسع". 

مقترحترامب سينهار بشرط

وأضاف أنه "من دون وحدة الصف والدبلوماسية على أعلى مستوى، فإن أي مقترح سينهار، خاصة في ظل الدعم الواسع الذي يحظى به هذا المقترح من حكومة إسرائيل".

لا ترامب ولا نتنياهو لديهما القدرة على تنفيذ مخططهم للتطهير العرقي

وأوضح عضو المجلس الثوري في حركة فتح، أنه "لا ترامب ولا رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لديهما القدرة على تنفيذ مخططهم للتطهير العرقي في غزة"، مشيرًا إلى أن "التصدي لهذا المخطط والتوجه لا يمكن أن يتم بناءً على التسريبات الإعلامية، التي يتحدث الجزء الأكبر منها عن بديهيات من تصريحات زعماء عرب"، وأضاف أن "هذه التصريحات تسير في الاتجاه الصحيح". وتابع دلياني: "هنالك تحضيرات تجري الآن لجعل القمة العربية القادمة ناجحة".

 

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