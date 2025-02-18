مصر تستضيف القمة العربية الطارئة 4 مارس المقبل

تستضيف جمهورية مصر العربية القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم ٤ مارس ٢٠٢٥ بالقاهرة.

وقالت وزارة الخارجية والهجرة فى بيان لها، إن ذلك يأتي فى إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي للقمة.

وأوضح البيان أنه تم تحديد الموعد الجديد بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.

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