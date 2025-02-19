هيئة عائلات الأسرى تطالب نتنياهو بتوضيح بشأن عدم تقدم مفاوضات المرحلة الثانية

طالبت هيئة عائلات الأسرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بتوضيح عاجل بشأن عدم تقدم مفاوضات المرحلة الثانية.

واعتبرت الهيئة أن عدم تنفيذ المرحلة الثانية يعني تعريض حياة عشرات الأسرى لخطر مباشر.

ونقل موقع والا الإسرائيلي عن مسئولين أمنيين قولهم إن تفاصيل المراحل المقبلة من اتفاق غزة غير واضحة وسط مخاوف من انهيار تدريجي لوقف إطلاق النار.

مخاوف من إنهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وزعم المسئولون الإسرائيليون إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لسيناريوهات عدة وصادق على خطط دفاعية وهجومية في غزة لضمان الاستعداد الكامل للأيام المقبلة.

كما زعم الموقع الإسرائيلي أن حركة حماس أجرت تقييما معمقا للحرب وتعمل على إعادة بنيتها التحتية.

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