الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة شخص في حادث تصادم سيارتين بالقليوبية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

اصيب شخص في حادث تصادم سياراتين أعلى كوبري طوخ اتجاه القاهرة الطريق  الزراعي،  وتم نقل المصاب  لمستشفى قها.
وكانت غرفة عمليات النجدة  بالقليوبية تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم سياراتين أعلى كوبري طوخ اتجاه القاهرة الطريق  الزراعي.

txt

الاستماع لأقوال شهود العيان في إصابة 3 أشخاص بتصادم سيارتين بالبدرشين

txt

بعد إصابة 4 أشخاص، المعمل الجنائي يعاين موقع تسريب الغاز بأكتوبر

 

وانتقلت قوة أمنية، إلى مكان البلاغ بالطريق الزراعي، وجرى الدفع بسيارات إسعاف للتعامل مع الحالات ورفع السيارات المشاركة في الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة تريلا أعلى الدائري اتجاه المرج بالقرب من الخصوص، وأن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها، وسببت تعطل في الحركة المرورية.  

وأسفر الحادث عن اصابة شخص  وجاري رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طوخ غرفة عمليات النجدة مستشفي قها قها القليوبية الطريق الزراعي الحركة المرورية

مواد متعلقة

الوطنية للانتخابات: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الاستحقاقات الانتخابية

موعد محاكمة عاطل متهم بإحداث عاهة مستديمة لآخر في الوايلي

مصر وإسبانيا توقعان اتفاق ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

حالة الطقس اليوم، أمطار متوسطة على الوجه البحري تمتد إلى القاهرة مساء

الأكثر قراءة

مقلبين مش مقلب، التفاصيل الكاملة لبرنامج "رامز إيلون مصر" (خاص)

أخبار مصر: بشرى عن أسعار الألبان قبل رمضان، مفاجأة آل الشيخ لجماهير الأهلي، خبر سيئ لـ بيسيرو، منخفض قطبي غير مسبوق يضرب مصر

النيابة تصرح بدفن جثمان خُط الصعيد "محمد محسوب" و7 من أعوانه

ضبط المتهمين بسرقة 3 كيلو ذهب و9 ملايين جنيه من صاحب محل مصوغات في بنها

سعر جرام الذهب، آخر تطورات المعدن الأصفر صباح اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

السيسي وسانشيز يوقعان اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

بعد ارتفاعه أمس.. آخر تطورات سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

السيسي: اتفقنا مع رئيس الوزراء الإسباني على تكثيف التعاون لوقف الاعتداءات ضد السفن في باب المندب

منوعات

المزيد

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

قاتل المدن، ناسا ترفع احتمالات اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالأرض

رد فعل ريهانا بعد تبرئة آيساب روكي من تهمة إطلاق النار على تيريل إيفرون

المحكمة تبرئ آيساب روكي من تهمة إطلاق النار على تيريل إيفرون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، الردة تواصل الارتفاع لليوم الثاني

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

آبل في الصدارة.. أعلى العلامات التجارية قيمة في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الأذان في حال انقطاع الكهرباء؟ أمين الفتوى يوضح

ما تيسر من سيرة القارئ الشيخ عبد العزيز حربي في ذكراه الثانية والعشرين

تفسير رؤية الصلح في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق وتحقيق النجاح

المزيد
الجريدة الرسمية