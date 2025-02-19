إصابة شخص في حادث تصادم سيارتين بالقليوبية

اصيب شخص في حادث تصادم سياراتين أعلى كوبري طوخ اتجاه القاهرة الطريق الزراعي، وتم نقل المصاب لمستشفى قها.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم سياراتين أعلى كوبري طوخ اتجاه القاهرة الطريق الزراعي.

وانتقلت قوة أمنية، إلى مكان البلاغ بالطريق الزراعي، وجرى الدفع بسيارات إسعاف للتعامل مع الحالات ورفع السيارات المشاركة في الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة تريلا أعلى الدائري اتجاه المرج بالقرب من الخصوص، وأن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها، وسببت تعطل في الحركة المرورية.

وأسفر الحادث عن اصابة شخص وجاري رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

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