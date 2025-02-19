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حوادث

الاستماع لأقوال شهود العيان في إصابة 3 أشخاص بتصادم سيارتين بالبدرشين

حادث طريق، فيتو
حادث طريق، فيتو

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في إصابة 3 أشخاص، إثر حادث تصادم سيارتين فى الطريق بمنطقة البدرشين.

 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

 

حادث تصادم سيارتين في البدرشين

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة في البدرشين، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.


ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

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نيابة الجيزة البدرشين غرفة عمليات النجدة

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