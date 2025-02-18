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حوادث

بعد إصابة 4 أشخاص، المعمل الجنائي يعاين موقع تسريب الغاز بأكتوبر

إصابة أسرة بحالة
إصابة أسرة بحالة اختناق، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بانتداب فريق من المعمل الجنائي لمعاينة حادث إصابة 4 أشخاص باختناق نتيجة تسرب غاز داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر.

 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لسماع أقوالهم.

 

إصابة 4 أشخاص باختناق بسبب تسريب غاز

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نقل 4 أشخاص إلى المستشفى، مصابين بحالة اختناق في مدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المصابين تعرضوا لاختناق داخل مسكنهم، بسبب تسرب غاز.

 

وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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أمن الجيزة مدينة 6 أكتوبر نيابة الجيزة الجيزة

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