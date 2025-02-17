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رياضة

الهوكي، موعد مباراة مصر وتشيلي في كأس الأمم العالمية

منتخب الهوكي، فيتو
منتخب الهوكي، فيتو

الهوكي، يخوض المنتخب الوطني للهوكي بقيادة أحمد زكريا المدير الفني، مواجهة قوية غدا الثلاثاء أمام منتخب تشيلي، في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الأمم العالمية الثانية للهوكي، والمقامة في عمان خلال الفترة من 17 وحتى 23 فبراير الجاري بمشاركة 8 منتخبات.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وتشيلي في الـ12:45 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وحقق المنتخب الوطني للهوكي، اليوم الإثنين، فوزا هاما على نظيره منتخب الصين بنتيجة (5-4)، في المباراة التي جمعت بينهما في افتتاح منافسات بطولة كأس الأمم العالمية.

وسجل أهداف المنتخب الوطني في المباراة كل من، أحمد الجنايني (هدفان) ومحمد مصر وزياد عادل وحسام رجب.

ويخوض المنتخب المصري للهوكي بقيادة مديره الفني أحمد زكريا، مواجهة قوية غدا في الجولة الثانية أمام منتخب تشيلي، تنطلق في الـ12:45 ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويأتي جدول مباريات المنتخب كالتالي:
مصر × الصين – 17 فبراير – 10:45 صباحًا
مصر × تشيلي – 18 فبراير – 12:45 ظهرًا
مصر × بولندا – 20 فبراير – 10:45 صباحًا

وتضم قائمة منتخب الهوكي في البطولة كلا من:
مصطفى رجب – محمد رجب – محمود ممدوح – زياد عادل – أحمد الجنانيني – محمد نصر – وليد عبد الغني – محمد مجدي – أشرف سعيد – كريم عاطف – مهاب صابر – محمد رمضان – محمود حسين – حسام إسماعيل – حمادة عاطف – محمد عادل – أحمد كارم – عمرو مرسي.

قائمة منتخب الهوكي، فيتو
قائمة منتخب الهوكي، فيتو

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني كل من، أحمد زكريا مديرًا فنيًا، أسامة حسانين مدرب حراس مرمى، أحمد عز مدرب عام، محمد خليل محللا للأداء ومحمد جمال طبيا للفريق، ويترأس البعثة حاتم الفكهاني نائب رئيس الاتحاد المصري للهوكي.

مجموعات كأس الأمم العالمية للهوكي، فيتو
مجموعات كأس الأمم العالمية للهوكي، فيتو

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات، تشيلي والصين وبولندا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، عمان واسكتلندا وأمريكا والنمسا.

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