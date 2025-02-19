الوطنية للانتخابات: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الاستحقاقات الانتخابية

رحب المستشار حازم بدوى، نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بالمشاركين في الندوة التثقيفه التي تنظمها الهيئة عن دورها في العملية الانتخابية.

الندوة التثقيفية للهيئة الوطنية للانتخابات

وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض: إن مصر التي تجلى الله على أرضها ليجعلها مظلة تحمي كافة الآراء والرؤية ومنها استوحي المشرع قوة التعددية الحزبية لتكون الانتخابات تأكيدا لحرية الشعب في حرية الإختيار ممن يمثله.

جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التثقيفية بحضور رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية المصرية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات وبحضور وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وأضاف حازم بدوى أن لقاء اليوم يأتي في إطار المفهوم الأشمل لدور الهيئة الوطنية للانتخابات والتى لا يقتصر على الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحليات فقط بدأ من فتح باب الترشح وإعلان المترشحين والطعون وانتهاء بإعلان النتائج باعتبارها الجهة الوحيدة المنوطة بهذا العمل بل يمتد دورها أيضا في التوعية طبقا لما حدده الدستور والقانون.

المواعيد وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة

وأكد المستشار حازم بدوى، أن ما أثير خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن المواعيد وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة لا يمت للحقيقة بصلة، مطالبا وسائل الإعلامية بعدم نشر أى أخبار غير حقيقية دون الرجوع للهيئة للتحقق من صحتها.



وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلًا: "من دواعي السرور أن نلتقي بممثلي ورؤساء الأحزاب شركاء العمل في التوعية السياسية للخروج بانتخابات تليق بالمصريين خاصة في ظل المتغيرات الاقليمية والدولية، مطالبا بالتصدي لحروب الافكار ومواجهة محاولات تصدير المفاهيم المغلوطة التي تهدف الى تفكيك الوحدة الوطنية ومن هنا تبرز اهمية التوعية والثقافة السياسية والتي تعتبر تاج أي نظام ديمقراطي.

لقااءت ممثلي ورؤساء الأحزاب شركاء العمل

وأضاف أن الهيئة بدأت بإتباع نهج وهو التوعية والتثقيف وبدأنا بغرس مفاهيم المشاركة السياسة في النشئ للتوعية بٱهمية المشاركة السياسية، وصولا الى الشباب، فضلًا عن لقاءات عامة مع المواطنين في معرض الكتاب، مؤكدا ان المشاركة السياسية حق لكل مواطن ولكل ناخب.

وأكد بدوي ضرورة أن تخرج الاستحقاقات النيابية المقبلة في صورة مشرفة تبهر العالم كما حدث في الانتخابات النيابية الماضية، مشيرا أن المنافسة الحقيقية يجب أن تقوم على خدمة المواطن وليس المصالح الشخصية.

كما أكد أن الهيئة حريصة على التواصل مع الجميع عبر قنواتها الرسمية ونقف على مسافة واحدة من الجميع، ونحن مسئول عن نزاهة الانتخابات أمام الله وأمام الشعب، مشددًا على أن الشعب المصرى وصل إلى وعي كبير.

ووجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رسالة إلى العشب المصري قائلا: "صموا الآذان عن رسائل التشكيك وصدوها بمعلومات البناء والمعلومات الصادقة وكما لدينا خير جنود الارض فكونوا خير من يبلغ رسائل صدق عن وطنكم".

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