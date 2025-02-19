الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الوطنية للانتخابات: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الاستحقاقات الانتخابية

المستشار حازم بدوى
المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
ads

رحب المستشار حازم بدوى، نائب رئيس محكمة النقض رئيس  الهيئة الوطنية للانتخابات، بالمشاركين في الندوة التثقيفه التي تنظمها الهيئة عن دورها في العملية الانتخابية.

الندوة التثقيفية للهيئة الوطنية للانتخابات

وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض: إن مصر التي تجلى الله على أرضها ليجعلها مظلة تحمي كافة الآراء والرؤية ومنها استوحي المشرع قوة التعددية الحزبية لتكون الانتخابات تأكيدا لحرية الشعب في حرية الإختيار ممن يمثله.

جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التثقيفية بحضور رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية المصرية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات وبحضور وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وأضاف حازم بدوى أن لقاء اليوم يأتي في إطار المفهوم الأشمل لدور الهيئة الوطنية للانتخابات والتى لا يقتصر على الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحليات فقط بدأ من فتح باب الترشح وإعلان المترشحين والطعون وانتهاء بإعلان النتائج باعتبارها الجهة الوحيدة المنوطة بهذا العمل بل يمتد دورها أيضا في التوعية طبقا لما حدده الدستور والقانون.

 المواعيد وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة

وأكد المستشار حازم بدوى، أن ما أثير خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن المواعيد وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة لا يمت للحقيقة بصلة، مطالبا وسائل الإعلامية بعدم نشر أى أخبار غير حقيقية دون الرجوع للهيئة للتحقق من صحتها.

 


وتابع  رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلًا: "من دواعي السرور أن نلتقي بممثلي ورؤساء الأحزاب شركاء العمل في التوعية السياسية للخروج بانتخابات تليق بالمصريين خاصة في ظل المتغيرات الاقليمية والدولية، مطالبا بالتصدي لحروب الافكار ومواجهة محاولات تصدير المفاهيم المغلوطة التي تهدف الى تفكيك الوحدة الوطنية ومن هنا تبرز اهمية التوعية والثقافة السياسية والتي  تعتبر تاج أي نظام ديمقراطي.

لقااءت ممثلي ورؤساء الأحزاب شركاء العمل

وأضاف أن الهيئة بدأت بإتباع نهج  وهو التوعية والتثقيف وبدأنا بغرس مفاهيم المشاركة السياسة في النشئ للتوعية بٱهمية المشاركة السياسية، وصولا الى الشباب، فضلًا عن لقاءات عامة مع المواطنين في معرض الكتاب، مؤكدا ان المشاركة السياسية حق لكل مواطن ولكل ناخب.

وأكد بدوي ضرورة أن تخرج الاستحقاقات النيابية المقبلة في صورة مشرفة تبهر العالم كما حدث في الانتخابات النيابية الماضية، مشيرا أن المنافسة الحقيقية يجب أن تقوم على خدمة المواطن وليس المصالح الشخصية.

كما أكد أن الهيئة حريصة على التواصل مع الجميع عبر قنواتها الرسمية ونقف على مسافة واحدة من الجميع، ونحن مسئول عن نزاهة الانتخابات أمام الله وأمام الشعب، مشددًا على أن الشعب المصرى وصل إلى وعي كبير.

ووجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رسالة إلى العشب المصري قائلا: "صموا الآذان عن رسائل التشكيك وصدوها بمعلومات البناء والمعلومات الصادقة وكما لدينا خير جنود الارض فكونوا خير من يبلغ رسائل صدق عن وطنكم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض محكمة النقض الهيئة الوطنية للانتخابات دور الهيئة الوطنية للانتخابات

مواد متعلقة

"الوطنية للانتخابات" تنفي إعلان المواعيد الإجرائية للانتخابات البرلمانية

"الوطنية للانتخابات" تواصل جولاتها التوعوية بمدارس المحافظات

موعد إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة

قبل انطلاق الانتخابات الجديدة، هل سيتم شغل مقعد النائب الراحل جلال هريدي بالشيوخ

الأكثر قراءة

أخبار مصر: بشرى عن أسعار الألبان قبل رمضان، مفاجأة آل الشيخ لجماهير الأهلي، خبر سيئ لـ بيسيرو، منخفض قطبي غير مسبوق يضرب مصر

النيابة تصرح بدفن جثمان خُط الصعيد "محمد محسوب" و7 من أعوانه

مقلبين مش مقلب، التفاصيل الكاملة لبرنامج "رامز إيلون مصر" (خاص)

ضبط المتهمين بسرقة 3 كيلو ذهب و9 ملايين جنيه من صاحب محل مصوغات في بنها

سعر جرام الذهب، آخر تطورات المعدن الأصفر صباح اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

السيسي وسانشيز يوقعان اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

بعد ارتفاعه أمس.. آخر تطورات سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

منصة دازن تحسم الجدل رسميا حول بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

منوعات

المزيد

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

قاتل المدن، ناسا ترفع احتمالات اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالأرض

رد فعل ريهانا بعد تبرئة آيساب روكي من تهمة إطلاق النار على تيريل إيفرون

المحكمة تبرئ آيساب روكي من تهمة إطلاق النار على تيريل إيفرون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، الردة تواصل الارتفاع لليوم الثاني

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

آبل في الصدارة.. أعلى العلامات التجارية قيمة في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الأذان في حال انقطاع الكهرباء؟ أمين الفتوى يوضح

ما تيسر من سيرة القارئ الشيخ عبد العزيز حربي في ذكراه الثانية والعشرين

تفسير رؤية الصلح في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق وتحقيق النجاح

المزيد
الجريدة الرسمية