"الوطنية للانتخابات" تواصل جولاتها التوعوية بمدارس المحافظات

استأنفت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأحد زياراتها الميدانية لمدارس مختلف المحافظات بهدف توعية وتثقيف الطالبات والطلبة بالعملية الانتخابية وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وذلك بزيارة محافظة الدقهلية والتي استهلت زياراتها بها بمدرسة الشهيد مقدم احمد حسين سيد احمد الرسمية لغات ومدرسة ابن لقمان الإعدادية بنين.

وجاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التربية والتعليم، لتفعيل برامج التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز وعي الطلاب بمعنى الديمقراطية والانتخابات.

وجاءت زيارة الهيئة الوطنية للانتخابات بحضور المستشار محمود عبد الواحد عضو مجلس الادارة والقاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي، والقاضي شادي رياض والقاضي شريف صديق نواب مدير الجهاز التنفيذي.

وحرص القاضي احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي ونوابه على تلقي أسئلة المدرسين وطلاب وطالبات المدرسة والإجابة عليها والتفاعل معهم خلال المناقشات، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، والتأكيد على أن الاقتراع هو حق وواجب وطني وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية ويساهم في استقرار الدولة وضبط إيقاع عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.

وشهدت الجولة قيام الجهاز التنفيذي بإجراء عملية محاكاة للانتخابات بمشاركة طلاب وطالبات المدرسة، عبر إقامة لجان اقتراع تتضمن بطاقات للتصويت وصناديق انتخابية ودفاتر الإجراءات المنظمة لها، وإشراك الطلاب والطالبات في عملية التنظيم والإدلاء بالصوت الانتخابي، وبيان دور القضاة المشرفين على الانتخابات وكيفية فرز الأصوات وإعلان النتائج.

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