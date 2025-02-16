الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"الوطنية للانتخابات" تواصل جولاتها التوعوية بمدارس المحافظات

الاقتراع في المدارس
الاقتراع في المدارس

 استأنفت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأحد زياراتها الميدانية لمدارس مختلف المحافظات بهدف توعية وتثقيف الطالبات والطلبة بالعملية الانتخابية وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وذلك بزيارة محافظة الدقهلية والتي استهلت زياراتها بها بمدرسة الشهيد مقدم احمد حسين سيد احمد الرسمية لغات ومدرسة  ابن لقمان الإعدادية بنين.

وجاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التربية والتعليم، لتفعيل برامج التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز وعي الطلاب بمعنى الديمقراطية والانتخابات.

وجاءت زيارة الهيئة الوطنية للانتخابات بحضور المستشار محمود عبد الواحد عضو مجلس الادارة والقاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي،  والقاضي شادي رياض والقاضي شريف صديق نواب مدير الجهاز التنفيذي.

وحرص القاضي احمد بنداري مدير  الجهاز التنفيذي ونوابه على تلقي أسئلة المدرسين وطلاب وطالبات المدرسة والإجابة عليها والتفاعل معهم خلال المناقشات، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، والتأكيد على أن الاقتراع هو حق وواجب وطني وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية ويساهم في استقرار الدولة وضبط إيقاع عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.

وشهدت الجولة قيام الجهاز التنفيذي بإجراء عملية محاكاة للانتخابات بمشاركة طلاب وطالبات المدرسة، عبر إقامة لجان اقتراع تتضمن بطاقات للتصويت وصناديق انتخابية ودفاتر الإجراءات المنظمة لها، وإشراك الطلاب والطالبات في عملية التنظيم والإدلاء بالصوت الانتخابي، وبيان دور القضاة المشرفين على الانتخابات وكيفية فرز الأصوات وإعلان النتائج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستحقاقات الانتخابية المشاركة فى الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

وزير التموين يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصوامع

أسعار المنظفات والسلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بالزيتون (فيديو وصور)

السيناريوهات الصعبة للدعم، مصادر حكومية تكشف عن 3 حلول للتحول للدعم النقدى، و"النقدى المشروط" الأرجح

التموين: افتتاح مبادرة سوق اليوم الواحد بالقاهرة الجمعة المقبلة ودراسة تعميم التجربة

بعد تطبيق الدعم النقدي.. 12 فئة خارج الحسابات.. هل أنت منهم؟ (إنفوجراف)

عقدنا العزم على دراسة التحول للدعم النقدي، نص كلمة وزير التموين أمام النواب

توجيه عاجل من حماية المستهلك بشأن سيارات أوبل إنسيجنيا 
ads

الأكثر قراءة

أول قرار من بيسيرو بعد تعادل الزمالك أمام بتروجت

مفاجآت جديدة عن ضحية سفاح الإسكندرية الثالثة (فيديو)

التشخيص المبدئي لإصابة زيزو في مباراة بتروجت

هدف ملغى وركلة جزاء ضائعة، الأهلي يتقدم على الإسماعيلي 1-0 في الشوط الأول

تعرف على اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025

الطماطم تواصل الانخفاض، سعر الخضار اليوم الأحد في سوق العبور

تفسير حلم مائدة الطعام في المنام وعلاقته بفرصة مالية قادمة

ما حكم كشف طبيب النساء على المرأة بنهار رمضان؟ شوقي علام يجيب (فيديو)

منوعات

المزيد

رغم تشجيعه مانشستر يونايتد، زعيم كوريا الشمالية يحظر بث الدوري الإنجليزي

صيني يتسلق أشهر قمم الجبال باستخدام يديه فقط، ما القصة ؟

على راسي أشوف ابتسامتك وانتصارك، مسئول مصري يقبل رأس شاب فلسطيني أهداه حلوى (فيديو)

اكتشاف مذهل لإشعاع غامض تحت المحيط الهادئ

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأحد 16-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على أسعار الالومنيوم اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحنطور في المنام وعلاقته بقدوم الخير وتحسن الأحوال

ما حكم كشف طبيب النساء على المرأة بنهار رمضان؟ شوقي علام يجيب (فيديو)

من خواطر الشعراوي، مظاهر أدب النبي سليمان مع رعيته (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية