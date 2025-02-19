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أخبار مصر

"الوطنية للانتخابات" تنفي إعلان المواعيد الإجرائية للانتخابات البرلمانية

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

نفى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي  بشأن المواعيد الإجرائية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أنها غير صحيحة لا تمت للواقع بصلة.

 المواعيد الإجرائية الانتخابات البرلمانية المقبلة

وأهاب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بوسائل الإعلام عدم الانسياق وراء المعلومات المضللة، والرجوع إلى المصادر الرسمية بشأن مواعيد العملية الانتخابية بكافة أنواعها.

جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التثقيفية بحضور رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وقال بدوي: إن لقاءنا اليوم يأتي في إطار المفهوم الأشمل لدور الهيئة الوطنية للانتخابات والذي لا يقتصر على الإشراف على الانتخابات بل يشمل فتح باب الترشح والجدول الزمني وتحديد مواعيد الاقتراع وكافة المراحل انتهاء بإعلان النتائج، وذلك باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحليات إلى جانب دورها في التوعية والتثقيف.

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