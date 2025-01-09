قبل انطلاق الانتخابات الجديدة، هل سيتم شغل مقعد النائب الراحل جلال هريدي بالشيوخ

توفي الثلاثاء الماضي النائب جلال هريدي، رئيس حزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن يعلن مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة المقبلة، عن اتخاذ عدد من الإجراءات الدستورية واللائحية، لتنظيم شغل مقعده بالمجلس.

ووفق قانون مجلس الشيوخ واللائحة الداخلية للمجلس، أن يتم شغل المقعد حال خلو المقعد قبل انتهاء مدة المجلس بستة شهور علي الأقل.

شغل مقعد النائب الراحل جلال هريدى

ورغم أن مدة المجلس الحالي تنتهى في ١٧ أكتوبر المقبل، بعد مرور خمس سنوات ميلادية علي موعد انطلاقه في ١٨ أكتوبر ٢٠٢٠، وفقًا للقانون، إلا أن الشهور الثلاثة السابقة لذلك التاريخ ستشهد إجراء الانتخابات الجديدة لمجلس الشيوخ، ما يعنى أن المجلس قد لا يعقد جلسات خلال تلك الفترة بدءًا من شهر يوليو المقبل، الأمر الذى يشير إلي أن المدة الفعلية المتبقية من عمر مجلس الشيوخ ستكون اقل من ست شهور، بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية بشأن حالة الوفاة.

ولذلك تتوقع مصادر برلمانية عدم شغل مقعد النائب الراحل.

ضوابط شغل المقعد الشاغر داخل مجلس الشيوخ

ونظم قانون مجلس الشيوخ، رقم 141 لسنة 2020، واللائحة الداخلية للمجلس، ضوابط شغل المقاعد في حال خلوها نتيجة الوفاة.

قانون مجلس الشيوخ

وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

لائحة مجلس الشيوخ

وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي حالة النائب الراحل جلال هريدي وهو نائب معين بقرار من رئيس الجمهورية، ووفقا لتلك النصوص، فسوف يتولي مجلس الشيوخ إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو مقعد النائب المعين.

ومن المتوقع ألا يتم شغل مقعد النائب الراحل، نظرا لاقتراب موعد انتهاء مدة المجلس، في شهر يوليو المقبل.

وفاة الفريق جلال هريدي

وأعلن حزب حماة الوطن، وفاة الفريق جلال هريدي رئيس الحزب.

نعى قيادات حماة الوطن، وفاة الفريق جلال هريدي، رئيس الحزب، الذي وافته المنية، بعد رحلة عطاء في العديد من المواقع.

وأكد حزب حماة الوطن، في بيانه، أن الراحل الفريق جلال هريدي، انتقل إلى جوار ربه، بعدما أدى رسالته في خدمة الوطن وقضاياه.

وأشار حماة الوطن، إلى أن مؤسس الحزب ترك إرثا مشرفا، حيث أثرى الحياة السياسية، بعد تاريخ حافل من خدمة الوطن في القوات المسلحة.

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