مدير مكتب نتنياهو السابق، من هو يوسى شيلي سفير إسرائيل الجديد فى الإمارات

تسلمت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد في أبوظبى، يوسي شيلي.

الإمارات تتسلم أوراق اعتماد سفير إسرائيل الجديد

وقالت الخارجية الإماراتية، إن وكيل الوزارة، عمر عبيد الحصان الشامسي، أعرب عن "تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله"، مؤكدا "حرص الإمارات على تعزيز شراكتها مع إسرائيل في شتى المجالات".

كما نقلت عن السفير الإسرائيلي فى الإمارات، إشادته بـ"المكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي".

سفير إسرائيل الجديد فى الإمارات، يوسى شيلي، البالغ من العمر 65 عامًا، دبلوماسي ومسؤول إداري سبق أن تقلد مناصب حكومية ودبلوماسية، إلى جانب قطاع الأعمال.

معلومات عن يوسى شيلي سفير إسرائيل الجديد فى الإمارات

وظل يوسي شيلي، يشغل عام 2023 منصبًا في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما سبق له أن شغل منصب سفير تل أبيب في البرازيل بين عامي 2016 و2021.

وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة إسرائيل الجديدhttps://t.co/Dl1bVSRpZs — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) February 17, 2025

قبل ذلك، تولى رئاسة مجموعة البنية التحتية YSBفي 2010، وكان رئيسًا تنفيذيًا لبريد إسرائيل بين 2002 و2005.

كما شغل عدة مناصب إدارية بارزة في بلدية بئر السبع، منها مدير الإيرادات ومدير الموارد البشرية، ثم المدير العام للبلدية.

شارك شيلي في إدارة العديد من الشركات والمؤسسات العامة، منها شركة البريد الإسرائيلية، وبيزك، وإيستا لاينس، بالإضافة إلى عضويته في مجلس أراضي إسرائيل منذ 2023.

كما شغل مناصب في مجال الرياضة والثقافة، منها عضوية اتحاد المصارعة الإسرائيلي ورئاسة اتحاد طلاب جامعة بن غوريون.

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