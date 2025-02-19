الأربعاء 19 فبراير 2025
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اقتصاد

أسعار الأرز اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

سعر الأرز، فيتو
سعر الأرز، فيتو

أسعار الأرز اليوم، تشهد الفترة الحالية زيادة في الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية  وذلك استعدادا لشهر رمضان، وتشهد  أسعار الأرز استقرارا ملحوظا.
 

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 

وطرحت العديد من الشركات المنتجة للأرز عروض أسعار على الأرز وتتراوح الأسعار بين 26 و35 جنيها للكيلو المعبأ.

اسعار الارز
اسعار الارز

أسعار الأرز اليوم    

سعر طن الأرز الشعير الرفيع تراوح بين 16800-17700 جنيه للطن. 

سعر  طن الشعير العريض تراوح بين 17500-17700 جنيه للطن.

تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع بين 25-26 ألف جنيه للطن.

تراوح الأرز الأبيض العريض بين 27-29 ألف جنيه للطن.

اسعار الارز
اسعار الارز

وتختلف أسعار الأرز المعبأ حسب كل شركة 

أسعار الأرز اليوم

أرز مصري كم  “الضحى ” 1 كجم 39.95 جنيه.

أرز أبيض  كم “الساعة” 1 كجم 38 جنيها. 

سعر كم أرز أبيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيها.

اسعار الارز
اسعار الارز

انخفاض أسعار الأرز في رمضان 

 وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية، نافيا وجود أزمة في توافر الأرز أو ارتفاع أسعاره بحلول شهر رمضان المبارك. 

وأشار إلى انخفاض أسعار الأرز إلى 1200 جنيه في الطن بعد الارتفاع الذي شهده الأيام الماضية.

 وأوضح أن سعر كيلو الأرز في الأسواق حاليا يتراوح ما بين 30 جنيه إلى 33 جنيها للكيلو، وفقا لمناطق بيعه.

اسعار الارز
اسعار الارز

سعر الأرز

وأشار إلى أنه باستقرار أسعار الأرز الفترة المقبلة، لن يكون هناك حاجة إلى استيراده من الخارج، مؤكدا اللجوء للاستيراد في حالة حدوث أزمة، وحاليا لا يوجد أي أزمات  في الأرز سواء في توافره أو أسعاره.

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