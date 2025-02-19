نص تحريات مكافحة الهجرة غير الشرعية: سيدتان استخدمتا طفلتيهما في السرقات

حصل موقع فيتو علي نص تحريات الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في اتهام سيدتين بالاتجار بالبشر واستخدام ابنتيهما في أعمال السرقات بدائرة قسم شرطة شبرا.

وجاء في التحريات التي أجراها المقدم حازم أبو السعد أن المتهمتين تقومان باستخدام الطفلة شريهان ابنة المتهمة الثانية والطفلة آية ابنة المتهمة الأولى في ارتكاب وقائع سرقات متعددة ومنها الواقعة الماثلة مستغلين في ذلك سلطتهما عليها حال كونهما من أصول الطفلتين ومستغلتين كذلك حداثة سنهما.

وأضافت التحريات أن المتهمتين استخدمتا الطفلتين لجنى مكاسب مالية من متحصلات جرائم السرقة كما أن المتهمتين استغلتا الطفلتين لمدة عامين تقريبا وكانتا في بعض الأحيان تقومان بإعطائهما مكافآت لحثهما على استمرار ارتكاب وقائع السرقة.

كانت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، قضت بتأييد حكم السجن 3 سنوات وغرامة 100 الف جنيه لسيدتين متهمتين بالاتجار في البشر واستخدام عدد من الأطفال في أعمال السرقة بدائرة قسم شرطة شبرا.

وجاء في أمر الإحالة أن “المتهمتين م ب، ش. ع في غضون 23 مايو 2023 بدائرة قسم شرطة شبرا محافظة القاهرة، وحال كونهما من أصول المجني عليهما ارتكبتا جريمة الاتجار في البشر، بأن تعاملتا في شخصين طبيعين هما الطفلتين شريهان وآية، وكان ذلك بطريق الإستخدام بواسطة إما إستعمال القوة والعنف أو إستغلال سلطتهما عليهما حال كونهما من أصول الطفلتين أو الوعد بإعطاء مزايا مقابل الحصول على موافقتهما على الإتجار بهما وذلك بقصد إستغلالهما في أعمال السرقة”.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمتين استغلتا الطفلتين المجنى عليهما سالفتي الذكر تجاريا وتم استخدامهما في العمل القسرى وإجبارهما على العمل رفقتهما في أعمال السرقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن الطفلتين تمكنتا من سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها أ. ع وقيمتها 1500 جنيه.

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