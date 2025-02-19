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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية على هامش "إيجبس 2025"

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال العام يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك"

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، تيرى بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، وذلك بحضور السفيرة هيلدا كليمتسدال سفيرة مملكة النرويج لدى القاهرة، ومحمد عامر نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025".

تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة

بحث اللقاء عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة للوزارة وموقف المشروعات المشتركة، ومن بينها مستجدات مشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية بطاقة (1 جيجاوات) بهدف تزويد مجمع الألومنيوم في نجع حمادي بالكهرباء النظيفة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي، بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمستشار سعيد عرفة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام.

العلاقات الثنائية بين مصر والنرويج

في مستهل اللقاء، أشاد الوزير بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ومملكة النرويج، وما شهدته من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين لاسيما في مجال الطاقة المتجددة.

وأكد المهندس محمد شيمي خلال الاجتماع على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين في مجال الطاقة النظيفة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الحكومة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعات الحيوية. وأضاف أن المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة في قطاع الألومنيوم، حيث سيسهم في خفض التكاليف التشغيلية للمجمع وتقليل البصمة الكربونية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق الدولية.

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تطلع الشركة لتعزيز التعاون مع الجانب المصري

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” عن تطلع الشركة لتعزيز التعاون مع الجانب المصري، مؤكدًا التزام الشركة بنقل التكنولوجيا المتقدمة وتقديم حلول مستدامة لدعم قطاع الألومنيوم.

كما أشادت سفيرة النرويج بالشراكة بين مصر والنرويج في مجالات الطاقة المتجددة، مؤكدةً دعم بلادها للاستثمارات التي تساهم في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

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