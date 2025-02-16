وزير الخارجية يبحث مع سكاتك النرويجية زيادة استثمارات الشركة في مصر

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، مع "تيرى بيلسكوج" الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك" النرويجية.

أكد الوزير عبد العاطى على أهمية البناء على مخرجات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للنرويج في ديسمبر ٢٠٢٤، والعمل على استمرار تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر والنرويج، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة، حيث أوضح الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر ودعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر، مستعرضًا في هذا السياق الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد الأخضر والمساعي الجارية بأن تكون مصر مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

زيادة حجم استثمارات الشركة النرويجية في مصر

وأعرب وزير الخارجية عن دعم الجانب المصرى لأعمال ومشروعات شركة "سكاتك" النرويجية في مصر والتي ساهمت في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وشدد على أهمية العمل نحو زيادة حجم استثمارات الشركة النرويجية في مصر، والمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات تصدير الكهرباء النظيفة إلي أوروبا. وقد استمع الوزير عبد العاطى إلى خطط الشركة لتنفذ مشروعاتها في مصر والتي شهدت نشاطًا موسعًا مؤخرًا.

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