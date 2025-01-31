أحداث المنطقة بيئة خصبة لنمو وتكاثر الأكاذيب

لم يكن جديدًا على المصريين أن يروا هذا الكم من الشائعات والأكاذيب التي يرددها الموتورون سواء في الداخل أو الخارج بهدف إثارة الفتنة وهدم الأمة، وزعزعة استقرارها وتعطيل عجلة التنمية، لأن هذا المخطط الشيطاني الذي تمارسه جماعة الشر وأعوانها منذ ثورة ٣٠ يونيو المجيدة مستمر بلا توقف، من خلال بث الشائعات والأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية المشبوهة لتحقيق أهدافها الهدامة.

لقد شهدت الدولة المصرية تصاعدًا لافتًا وممنهجًا في إطلاق الشائعات والأكاذيب الهادفة إلى التشكيك في كل ما يتم تحقيقه من تطوير أو إنجاز على أرض الواقع، وتظل وسائل التواصل الاجتماعي حاملة أو مروجة لأحد مصادر التهديد للأمن الوطني للدول والمجتمعات في ظل لجوء البعض إلى توظيفها بشكل سيئ في نشر الشائعات والأكاذيب المغرضة.

وبديهي أن الشائعات تنتشر هذه الأيام بسهولة ليس لتنامي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فقط وإنما لأن الأحداث والتطورات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة من حولنا، والتى تجعل من الأكاذيب بيئة خصبة للنمو والتكاثر، خاصة وأن الشائعة هي مجرد رسالة سريعة الانتقال والهدف منها إحداث بلبلة أو فوضى لتحقيق أهداف في غالبها تكون هدامة.



الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتم تصنيفها من حيث أهداف نشرها إلى نوعين: الأول شائعة موجهة لهدف محدد، ينشرها أصحابها وهم على يقين بأن هذه الأخبار عارية من الصحة، أما النوع الثاني من الشائعات فهو الذي يفرز تداعيات على الأمن الوطني للدول والمجتمعات.

وفي الغالب فإن هذه النوعية من الشائعات تتنوع مصادرها وأهدافها، والتي من بينها زعزعة الاستقرار الداخلي للدول والمجتمعات، خاصة إذا استهدفت رموزا أو قيادات دولة ما أو تطرقت إلى قضايا ترتبط بالأمن المجتمعي للمواطنين.



ولكن تبقى الشائعات إحدى أدوات حروب الجيل الرابع حيث تقوم أجهزة تابعة لبعض الدول بترويج بعض الشائعات عن قيادات دولة ما، أو الوضع الاقتصادي لدولة ما، لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تخدم الدولة التي روجت الشائعة، وتكون هذه النوعية من الشائعات شديدة الخطورة سياسيًا واقتصاديًا.

على العموم نحن نعيش زمن الفتنة والشائعات والأكاذيب من قبل أعداء الوطن، ويبقى وعي المصريين الشرفاء هو صمام الأمان وخط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات، لأن أعداء الوطن ينتظرون ثغرة لاختراق صف المصريين لبث السموم، ولكن هيهات فالجميع يدرك مآرب الأعداء والخونة تجاه الوطن.

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