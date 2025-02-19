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أخبار مصر

شيخ الأزهر: موقف أمَّتينا العربية والإسلامية ضد تهجير الفلسطينيين مُشرف

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فيتو

ألقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كلمة في افتتاح مؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي في العاصمة البحرينية المنامة.

 

وقال شيخ الأزهر في كلمته: يجب أن نأخذ من تجارب غيرنا من المعاصرين ما يشحذ عزائمنا في تحقيق «اتحاد» إسلامي تعاوني يدافع عن حقوق هذه الأمة، ويدفع عن شعوبها الظلم والغطرسة والطغيان.

 وأضاف: أوروبا بدولها السبع والعشرين لم تجد لها وسيلة تدافع بها عن شعوبها وتعزز سلامها واستقرارها، وتحفظ كيانها وشخصيتها من الانسحاق والذوبان، وتحقق في ظله نموها الاقتصادي، وتحمي بها ديموقراطية أبنائها، غير اتحادها وائتلافها، وذلك رغم تعدد أجناسها، واختلاف أعراقها، ولغاتها التي تجاوز عددها أربعا وعشرين لغة، ورغم تعدد المعتقدات الدينية والمذهبية لا تلتقي إلا في أقل القليل من العقائد والشعائر والتقاليد.. فإذا كان غير المسلمين قد استطاعوا -رغم كثرة العوائق- أن يحققوا «اتحادا» يتدرعون به في معاركهم السياسية والاقتصادية والثقافية، أفيعجز المسلمون -اليوم- عن تحقيق «اتحاد» تقتضيه ضرورات حياتهم وبقائهم ثابتي الأقدام في مهب الريح العاتية والعواصف المدمرة، اتحاد ينبني على مشتركات ودعائم لم تتوفر لغيرهم من الأمم من الجغرافيا والتاريخ والجنس واللغة والدين والتراث والثقافة والمصير المشترك.

 

 

شيخ الأزهر: موقف أمَّتَيْنا العربية والإسلامية ضد تهجير الفلسطينيين موقفٍ مُشرف
 

واستدل شيخ الأزهر  خلال كلمته على حاجة الأمة للوحدة، بما تواجهه القضية الفلسطينية من مخاطر، فقد بلغت المؤامرة ضد أبنائها، بل ضد الأمة كلها حد السعي في تهجير أبنائها في غزة من ديارهم، والاستيلاء على أرضهم، لافتا إلى أنه “من لطف الله تعالى في ذلك أن دفع أمتينا العربية والإسلامية -شعوبا وقيادات-، إلى موقف موحد ومشرف، يرفض هذا الظلم البين، والعدوان على أهل أرض مباركة، وعلى سيادة دول مسلمة مجاورة، وهو موقف مشجع يعيد الأمل في وحدة الصف الإسلامي”.

وعبر شيخ الأزهر عن شكره للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين برعاية هذا المؤتمر الجليل الحاشد، “في هذه الظروف التي تقف فيها أمة الإسلام على مفترق طرق، وفي مهب ريح عمياء عاتية تكاد تعصف بحضارة خمسة عشر قرنا من الزمان وتقتلعها من الجذور مقدرا للملك ولرجاله -من حوله- هذا «الاهتمام» بأمر أمتينا العربية والإسلامية، وهذا «النبه» الذكي لتدارك ما يمكن تداركه من أجل إنقاذ هذه «الأمة» مما يتربص بها ويعد لها من موجبات الهلاك والدمار والفناء، ومن أخطار عرفنا قوادمها، واصطلينا بنيرانها، ولا ندري -بعد- علام تنطوي خوافيها وخواتمها”.

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