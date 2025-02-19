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شيخ الأزهر من البحرين: الأمة الإسلامية تقف على مفترق طرق (فيديو)

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فيتو
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توجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ  الأزهر الشريف، بالشكر إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على رعايته لفعاليات مؤتمر البحرين للحوار الإسلامي – الإسلامي، واهتمامه بأمر الأمتين العربية والإسلامية.

كلمة شيخ الأزهر في  مؤتمر الحوار الإسلامي – الإسلامي

وقال في كلمة خلال فعاليات مؤتمر الحوار الإسلامي – الإسلامي، إن «هذا النبه الذكي لتدارك ما يمكن تداركه؛ من أجل إنقاذ هذه الأمة مما يتربص بها، ويعد لها من موجبات الهلاك والدمار والفناء».

شيخ الأزهر: الأمة الإسلامية تقف على مفترق طرق وفي مهب ريح عمياء عاتية

ونوه بأن «الأمة الإسلامية تقف على مفترق طرق وفي مهب ريح عمياء عاتية؛ تكاد تعصف بحضارة 15 قرنا من الزمان، وتقتلعها من الجذور».

ولفت شيخ الأزهر إلى أن «طوفانًا من المؤلفات والمجلات والندوات والمقالات والمؤتمرات بحثت موضوع التقريب، وقتلته بحثًا وتحليلًا وتذكيرًا بضرورته التي لا معدى عنها، في استنهاض الأمة والأخذ بيدها من كبواتها وعثراتها، وما آل إليه حالها».

وأشار إلى أن «موضوع التقريب شغل أذهان علماء الأمة ردحا من الدهر، وحرصوا على دوام التذكير به في مجتمعات المسلمين وترسيخه في عقولهم واستحضاره، بل استصحابه في وجدانهم ومشاعرهم كلما همت دواعي الفرقة والشقاق أن تطل برأسها القبيح وتعبث بوحدتهم؛ فتفسد عليهم أمر دينهم ودنياهم».

وذكر شيخ الأزهر  أنه «رغم كل ذلك لا يزال موضوع التقريب مفتوحًا، كأن لم يمسسه قلم من قبل»، مرجعًا السبب في ذلك إلى أن «الأبحاث التي تصدت لموضوع التقريب إنما تصدت له في إطار جدلي بحت لم تبرحه إلى كيفيه النزول إلى الأرض، وتطبيقه على واقع المجتمعات الإسلامية».

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