الأربعاء 19 فبراير 2025
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أخبار مصر

ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب للتوعية بأهمية المشاركة السياسية

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات ندوة تثقيفية بمقر الهيئة بالقاهرة، أمس الثلاثاء، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة للتعاون المشترك بين الجانبين. 

 

وذلك بهدف نشر التوعية والتثقيف بأهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية عبر الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، والذي يمثل دورا أصيلا للهيئة  بحكم الدستور والقانون، وتحرص على أن تؤديه عبر مختلف القنوات بغية توصيل رسالتها في هذا الشأن لأكبر قدر ممكن من المواطنين علي اختلاف ثقافتهم وشرائحهم العمرية.

أقيمت الندوة بحضور المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي، والقاضي شادي رياض، والقاضي شريف صديق والدكتور أحمد إبراهيم نواب مدير الجهاز التنفيذي واعضاء الجهاز

 

كما حضر اللقاء وسام صبرى مساعد وزير الشباب للكيانات الشبابية والدكتور محمد حسن معاون وزير الشباب وايمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني.

وقدم خلالها عرضا تقديميا عن الهيئة ونشأتها وتشكيلها وطبيعة عملها وآليات عملها بالانتخابات والاستفتاءات سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، كما تم استعرض الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ  نشأتها. 
     

 كما تضمن إجراء محاكاه تفاعلية بالاشتراك مع أحد الحاضرين بغرض تبسيط فكرة الثقافة الانتخابية ودور الهيئة خلال الاستحقاقات المختلفة وطرق التواصل مع الهيئة والاستعلام عن اللجان الانتخابية.
 

 وحرص فريق العمل على تلقي أسئلة واستفسارات المشاركين بالندوة  والإجابة عليها والتفاعل معهم خلال المناقشات عن دور الهيئة في ادارة  الاستحقاقات الانتخابية، والتأكيد على أن الاقتراع هو حق وواجب وطني وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية ويساهم في استقرار الدولة وضبط إيقاع عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.

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الاستحقاقات الانتخابية الإستحقاقات الدستورية الهيئة الوطنية للانتخابات

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