الإثنين 17 فبراير 2025
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أخبار مصر

الوطنية للانتخابات: الانتهاء من زيارات مدارس الدقهلية للتوعية بالمشاركة الانتخابية

خلال الجولة
خلال الجولة

انتهت، اليوم الاثنين، فعاليات الزيارات الميدانية التي تجريها الهيئة الوطنية للانتخابات لمدارس محافظة الدقهلية والتي استمرت على مدار يومين متتاليين.

 وذلك في إطار البروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم لتفعيل برامج التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز وعي الطلاب بمعني الديمقراطية والانتخابات. 

واختتمت جولات الهيئة بمحافظة الدقهلية بزيارة مدرستي المنصورة الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية والشهيد أحمد إبراهيم موافي المتميزة لغات التابعة لإدارة طلخا التعليمية.

 وحرصت الهيئة خلال زياراتها على تلقي أسئلة المدرسين وطلاب وطالبات المدارس والإجابة عليها والتفاعل معها خلال المناقشات، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، كما شهدت الجولات قيام الهيئة بإجراء عملية محاكاة للانتخابات بمشاركة طلاب وطالبات المدارس.

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الاستحقاقات الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات بمحافظة الدقهلية

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