محافظ الأقصر يترأس اجتماعًا لمناقشة تجهيزات قوافل مساعدات أهالي غزة

ترأس المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعًا لمتابعة تجهيزات قوافل المساعدات المتجهة لغزة والاستعدادات الجارية لتيسير أعمال القوافل، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء هشام الشيمى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وممثلي الجمعيات الأهلية.

قوافل مساعدات إلى أهالي غزة

وشدّد المحافظ على حُسن التنسيق والتعاون بين كافّة الجهات المعنية، وتجهيز المواقع المخطط مرور القوافل بها والتأكيد على أعمال الحماية والتأمين، والعمل على مدار الساعة لضمان انطلاق قوافل المساعدات الإنسانية من الأقصر ووصولها وفقًا للخطة الزمنية المحددة، منوها إلى ان محافظة الأقصر تستعد لتجهيز نحو 30 شاحنة حتى يوم 28 فبراير الجارى.



وأكّد نائب محافظ الأقصر، أن فلسطين قضية أمن قومى للدولة المصرية، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع الجهود ومشاركة جميع فئات وأطياف المجتمع لتقديم الدعم والمساندة، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي استكمالًا للجهود التي بذلتها وتبذلها مصر لأجل القضية الفلسطينية، والمساهمة في إعادة الإعمار وإرساء دعائم الاستقرار، مؤكدًا أن شعب مصر سيظل دائمًا سندًا وعونًا للشعب الفلسطيني الشقيق.



وأشار السكرتير العام المساعد للمحافظة إلى آليات عمل القوافل وأماكن تجمعها في كل مركز ومدينة، كما قام بالرد على استفسارات أصحاب الجمعيات الأهلية المشاركة في هذه القوافل من كافة مراكز المحافظة.

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