لليوم الثاني، إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب سوء الأحوال غدا

قررت سلطات الطيران المدني إلغاء رحلات البالون الطائر بالبر الغربي في الأقصر غدا الجمعة وذلك لسوء الأحوال الجوية لليوم الثاني على التوالي.

استمرار تعليق نشاط البالون الطائر بالأقصر

وتشهد محافظة الأقصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حيث يسود طقس متقلب يصل إلى حد الصقيع ليلًا ،مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح على مراكز ومدن محافظة الأقصر، كما تواصل محافظة الأقصر رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى تحسبا لأي طارئ قد يحدث مفاجئ وسرعة تفاديه في حينه.



يشار إلى أن البالون الطائر في الأقصر يحتاج إلى عدة عوامل مناخية ملائمة أبرزها سرعة الرياح لا تزيد عن 7 عقدة ومجال الرؤية واضحا بدون شبورة ضبابية على ارتفاعات 1500 قدم من سطح الأرض، كما أن البالون الطائر مزود بتقنيات عالية الجودة بنظام الصندوق الأسود متصلا ببرج المراقبة بأرض مطار البالون الطائر، وذلك ضمن معايير السلامة العامة والأمان للركاب.

يذكر أنه يعود تاريخ البالون الطائر في الأقصر إلى 37 عاما مضى، ففي عام 1988 أقلعت أول رحلة للبالون الطائر فوق سماء مدينة الأقصر، وقادها وقتها طيارون بريطانيون كانوا يعملون لصالح شركة فيرجن البريطانية التي أسست أول شركة بالون في مصر، وحملت اسم «بالونزا أوفر إيجبت»، وفى عام 1994 بدأ تأسيس أولى شركات بالون بتمويل وخبرات مصرية، حيث تأسست شركة هدهد سليمان، وفي 2003 تم تأسيس ثاني شركة مصرية شركة الماجيك، وفي 2005 أُسست سندباد للبالون الطائر لتكون الشركة الثالثة بأيدي مصرية خالصة.

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