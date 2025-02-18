الثلاثاء 18 فبراير 2025
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محافظات

اليوم، انقطاع المياه عن 6 مناطق بالأقصر

انقطاع المياه، فيتو
انقطاع المياه، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر انقطاع المياه عن مناطق “البروج الرواعي، الندافين شرق، عزبة مدني، الطرش، الجراجوه، السدوسى"، بمدينة الجود بالأقصر.

 وأشارت إلى أن انقطاع المياه يبدأ من 9 صباح اليوم الثلاثاء حتى الواحدة مساء اليوم لأعمال التطهير خزان مياه محطة قباح شرق النقالي.

وأهابت الشركة بالمواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه لتفادي العجز بتلك الفترة والاتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو رقم 0952282406 أو رقم 01147999752 حال وجود طارئ.

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شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر انقطاع المياه مدينة الجود بالأقصر خزان مياه محطة قباح شرق النقالي اصحاب المخابز

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