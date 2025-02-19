الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

هيئة الدواء تحظر استيراد المستحضرات الطبية تامة الصنع والمعدة للتعبئة داخل مصر

الدكتور علي الغمري
الدكتور علي الغمري رئيس هيئة الدواء المصرية، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 41، الصادر في 19 فبراير 2025، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 39 لسنة 2025، بشأن حظر استيراد المستحضرات الطبية والحيوية تامة الصنع، أو المعدة للتعبئة والتغليف داخل جمهورية مصر العربية التى تقل مدة صلاحيتها عن ثلثى إجمالى مدة صالحية المستحضر.


ونصت المادة الأولى من قرار هيئة الدواء المصرية على حظر استيراد المستحضرات الطبية والحيوية تامة الصنع، أو المعدة للتعبئة والتغليف داخل جمهورية مصر العربية، التى تقل مدة صلاحيتها عن ثلثى إجمالى مدة صالحية المستحضر المطبوع على العبوة.


وتحسب مدة الصالحية المعتبرة للسماح بالإفراج وتداول المستحضر اعتبارا من تاريخ وصول الشحنة إلى الموانئ المصرية.


يجوز في حالات الظروف الطارئة السماح باستيراد وتداول المستحضرات المشار إليها فى المادة السابقة، مع استثنائها من شرط مدة الصالحية الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار، وذلك بناءً على مذكرة فنية تفصيلية مؤيدة بالأسباب والدراسات السوقية تعدها الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، وتعتمد من رئيس الهيئة. 


 

ما مدى إمكانية إرجاع المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بالصيدليات؟ هيئة الدواء توضح

هل يتم استرجاع الأدوية المستوردة والألبان في اتفاقية الـ Wash Out؟ هيئة الدواء تجيب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرار هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء المصرية جريدة الوقائع المصرية حظر استيراد المستحضرات الطبية استيراد المستحضرات الطبية أخبار هيئة الدواء المصرية

مواد متعلقة

ما مدى إمكانية إرجاع المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بالصيدليات؟ هيئة الدواء توضح

هل يتم استرجاع الأدوية المستوردة والألبان في اتفاقية الـ Wash Out؟ هيئة الدواء تجيب

هيئة الدواء تبدأ تفعيل مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.. التنفيذ في 90 يومًا وتعويض الصيدليات في مدة لا تزيد عن 5 أشهر.. وهذا موقف المستحضرات المغشوشة

هيئة الدواء تحذر الحوامل من استخدام هذه الأدوية: تسبب تشوهات للأجنة

الأكثر قراءة

أخبار مصر: بشرى عن أسعار الألبان قبل رمضان، مفاجأة آل الشيخ لجماهير الأهلي، خبر سيئ لـ بيسيرو، منخفض قطبي غير مسبوق يضرب مصر

ريمونتادا شتوية درامية والزموا منازلكم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم ولمدة 48 ساعة

سعر جرام الذهب، آخر تطورات المعدن الأصفر صباح اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

زيارة إسبانيا، حصاد نشاط الرئيس السيسي في اليوم الأول (فيديو وصور)

اليوم، نشاط مكثف للرئيس السيسي في إسبانيا

فشلت كل محاولات إنقاذه، وفاة شاب قرية منية النصر بطل فيديو "ذنبي في رقبة كل اللي ظلمني"

هيئة الدواء تحظر استيراد المستحضرات الطبية تامة الصنع والمعدة للتعبئة داخل مصر

أبرزها قمة الأهلي والزمالك وديربي القناة، مواعيد مباريات الجولة 15 بالدوري المصري

منوعات

المزيد

رد فعل ريهانا بعد تبرئة آيساب روكي من تهمة إطلاق النار على تيريل إيفرون

المحكمة تبرئ آيساب روكي من تهمة إطلاق النار على تيريل إيفرون (فيديو)

استطلاع: الشباب يفضلون خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي

في تحد على الإنترنت، مصرع مراهق حقن نفسه بفراشة ميتة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

سعر جرام الذهب، آخر تطورات المعدن الأصفر صباح اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 19-2-2025

زيادة جديدة في أسعار البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

آبل في الصدارة.. أعلى العلامات التجارية قيمة في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الصلح في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق وتحقيق النجاح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 19 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 19 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية