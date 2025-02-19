هيئة الدواء تحظر استيراد المستحضرات الطبية تامة الصنع والمعدة للتعبئة داخل مصر

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 41، الصادر في 19 فبراير 2025، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 39 لسنة 2025، بشأن حظر استيراد المستحضرات الطبية والحيوية تامة الصنع، أو المعدة للتعبئة والتغليف داخل جمهورية مصر العربية التى تقل مدة صلاحيتها عن ثلثى إجمالى مدة صالحية المستحضر.



ونصت المادة الأولى من قرار هيئة الدواء المصرية على حظر استيراد المستحضرات الطبية والحيوية تامة الصنع، أو المعدة للتعبئة والتغليف داخل جمهورية مصر العربية، التى تقل مدة صلاحيتها عن ثلثى إجمالى مدة صالحية المستحضر المطبوع على العبوة.



وتحسب مدة الصالحية المعتبرة للسماح بالإفراج وتداول المستحضر اعتبارا من تاريخ وصول الشحنة إلى الموانئ المصرية.



يجوز في حالات الظروف الطارئة السماح باستيراد وتداول المستحضرات المشار إليها فى المادة السابقة، مع استثنائها من شرط مدة الصالحية الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار، وذلك بناءً على مذكرة فنية تفصيلية مؤيدة بالأسباب والدراسات السوقية تعدها الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، وتعتمد من رئيس الهيئة.





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