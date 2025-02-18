هيئة الدواء تبدأ تفعيل مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.. التنفيذ في 90 يومًا وتعويض الصيدليات في مدة لا تزيد عن 5 أشهر.. وهذا موقف المستحضرات المغشوشة

أصدرت هيئة الدواء المصرية القرار رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري حرصا على صحة المواطنين من تراكم الأدوية منتهية الصلاحية بالسوق المصري.

آليات لتطبيق اتفاقية التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية

ووضعت هيئة الدواء المصرية آليات لتطبيق اتفاقية التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية المعروفة بإسم Wash Out منها:

وتشمل هذه الآليات:

١- يتم تفعيل عملية الـ Wash Out ببدء سحب الموزعين للادوية منتهية الصلاحية من الصيدليات لمدة 90 يوما.

2- يتم سحب الأدوية منتهية الصلاحية بواسطة الموزع المعتمد أو الشركة المنتجة بدون قيد أو شرط بغض النظر عن الكميات أو الأنواع وأيا كان التاريخ بما فيها الألبان والأدوية المستوردة.

3- لابد من ختم العبوات للأدوية المسحوبة بخاتم الصيدلية او شريط لاصق (sticker) .

4- يتم تسليم الموزع إيصال استلام بالأدوية المسحوبة من الصيدلية مختوم بختم الصيدلية.

5- يتم الفحص الفنى للأدوية منتهية الصلاحية من خلال الموزع المعتمد والشركة المنتجة خلال مدة تتراوح ما بين 15 إلى 30 يوما.

6- يتم تعويض الصيدلية عن الأدوية المسحوبة خلال مدة لا تزيد عن 180 يوما من بعد إتمام عملية الفحص، وذلك بواقع %10 من المشتريات الشهرية، وتتم التسوية النهائية لأي مبلغ متبقى بنهاية الشهر السادس.

7- عند تعويض الصيدلية يؤخذ فى الاعتبار التعويض بنفس سعر الشراء وكذلك نسبة المستحضرات المجانية التي أعطيت للعميل كما في الفاتورة.

8- لن يتم تعويض الصيدلية عن الأدوية التي ثبت من خلال الفحص الفنى أنها ليست من إنتاج الشركة المنتجة بمعنى أنها غير معلومة المصدر وفى هذه الحالة يتم إبلاغ هيئة الدواء المصرية باسم الصيدلية واسم الدواء واسم الموزع لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال

كانت أطلقت هيئة الدواء المصرية مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، تهدف المبادرة إلى تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.

تسمم أو تفاعلات دوائية خطيرة تعرض حياة للمستهلكين للخطر

وتهدف المبادرة، بجانب التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية، إلى رفع مستوى الوعي العام حول مخاطر الأدوية منتهية الصلاحية، وتسليط الضوء على أهمية قيام المواطنين بالتحقق من تواريخ الصلاحية قبل الشراء، وتركز المبادرة أيضا على تحذير للمواطنين من شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة أو بأسعار تختلف عن السعر الجبري المقرر، حيث أن الأدوية منتهية الصلاحية لا تفقد فعاليتها فقط، بل قد تؤدي إلى تسمم أو تفاعلات دوائية خطيرة تعرض حياة للمستهلكين للخطر.

وأكدت هيئة الدواء أن الامتثال للتشريعات المتعلقة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية يعد ضرورة حتمية الحماية الصحة العامة، ويشمل ذلك المصنعين والموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الفعال والمراقب لهذه العملية، كما أنه تم التوافق على فرض عقوبات صارمة على المخالفين سواء لضمان الامتثال الكامل.

كما أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن إطلاق هذه المبادرة يمثل خطوة محورية نحو تعزيز نظام الأدوية للمصري، وضمان تقديم منتجات دوائية آمنة وفعالة تحمي صحة المواطنين، موضحًا أن الخطة التنفيذية تشمل مراحل سحب الأدوية بدءًا من الإبلاغ من المصنعين والموزعين والصيدليات وحتى التخلص الآمن من الأدوية وفقا للمعايير البيئية والصحية.

وأشار إلى أن المبادرة ليست فقط خطوة لتحسين الصحة العامة، ولكنها دعوة للتعاون المشترك بين جميع الأطراف وفق أهداف الدولة فى إشراك القطاع الخاص لتعزيز الثقة في النظام الدوائي المصري المعتمد دوليا.

وأوضح أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية سيسهم في حماية صحة للمواطنين بشكل فوري، والوقاية من مخاطر تناول الأدوية الضارة، ويعزز ثقة للمواطنين في جودة الأدوية المتاحة في السوق؛ حيث أن الأدوية منتهية الصلاحية تشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة.

وأكد أن المبادرة تهدف أيضا إلى رفع الوعي حول أهمية مراقبة تواريخ صلاحية الأدوية، مما سيدفع الشركات لتحسين إجراءاتها الداخلية لمواجهة أى تحديات يواجهها سوق الأدوية، وبما يتماشى مع التشريعات والقوانين لضمان سوق دوائي أكثر استقرارًا.

وأطلقت هيئة الدواء المصرية هذه البادرة حرصًا منها على حماية صحة المواطن المصري، والحفاظ على سمعة وجودة الأدوية المتداولة في السوق المحلي، ورفع التوعية المجتمعية بمخاطر الأدوية منتهية الصلاحية لضمان تداول أدوية آمنة وفعالة

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