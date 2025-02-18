الثلاثاء 18 فبراير 2025
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قراران جديدان للتضامن الإجتماعي بشأن دور الأيتام وتكليف الشباب بالخدمة العامة

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة مايا مرسي، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 40، الصادر في 18 فبراير 2025، قرارين جديدين لوزارة التضامن الاجتماعي بشأن إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام، وتكليف الشباب بالخدمة العامة، ومجالات العمل في الخدمة العامة.

وجاء القراراين كالتالي: 
-قرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 22 لسنة 2025، بشأن استمرار إيقاف منح تراخيص لدور الإيواء "دور الأيتام" لمدة عام يبدأ من 16/12/2024.
قرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 41 لسنة 2025، بتكليف الشباب من الجنسين، ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، اعتبارا من 2/2/2025 الدفعة (104) على النحو الآتى: أولًا: الإناث على الإطلاق من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2024.
ثانيًا: الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2024 على المكلفين والشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم، وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة فى المواعيد المقررة (خريجى الجامعات والمعاهد العليا) أن يتقدموا لتسجيل أنفسهم بمكاتب الخدمة العامة بدائرة محال إقامتهم فى مواعيد العمل الرسمية اعتبارًا من 8/1/2025.

ويكون التكليف لهذه الدفعة فى مجالات (مؤسسات رعاية الأيتام- أسر بديلة- رعاية مسنين- تكافل وكرامة- خدمات طفولة- وحدة الجمعيات- وزارة التربية والتعليم- وزارة العمل- وزارة العدل- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة- التأمينات الاجتماعية- الهيئة العامة لتعليم الكبار- النيابة العامة- وزارة الثقافة - معهد تيودور بلهارس للأبحاث) بالإضافة إلى المجالات الأخرى طبقا لاحتياجات كل محافظة. 

 

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وزارة التضامن الاجتماعي جريدة الوقائع المصرية إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام تراخيص دور الأيتام تكليف الشباب بالخدمة العامة تكليف دفعة جديد من الشباب بالخدمة العامة

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