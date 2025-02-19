ما مدى إمكانية إرجاع المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بالصيدليات؟ هيئة الدواء توضح

كشفت هيئة الدواء المصرية عن موقف المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل الصيدلانية من تطبيق اتفاقية الـ Wash Out واسترجاع هذه المستحضرات المنتهية الصلاحية للشركات المنتجة.

أوضحت هيئة الدواء المصرية أنه جار دراسة إضافة هذه المستحضرات إلى الاتفاقية لكن لم يتم إدراجها حتى الآن.

ووضعت هيئة الدواء المصرية آليات لتطبيق اتفاقية التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية المعروفة بإسم Wash Out منها:

وتشمل هذه الآليات:

١- يتم تفعيل عملية الـ Wash Out ببدء سحب الموزعين للادوية منتهية الصلاحية من الصيدليات لمدة 90 يوما تسعون يوما

٢- يتم سحب الأدوية منتهية الصلاحية بواسطة الموزع المعتمد أو الشركة المنتجة بدون قيد أو شرط بغض النظر عن الكميات أو الأنواع وأيا كان التاريخ بما فيها الألبان والادوية المستوردة.

3- لابد من ختم العبوات للأدوية المسحوبة بخاتم الصيدلية او شريط لاصق (sticker)

4- يتم تسليم الموزع إيصال إستلام بالادوية المسحوبة من الصيدلية مختوم بختم الصيدلية.

5- يتم الفحص الفنى للأدوية منتهية الصلاحية من خلال الموزع المعتمد والشركة المنتجة خلال مدة تتراوح ما بين 15 الى30 يوم.

6- يتم تعويض الصيدلية عن الأدوية المسحوبة خلال مدة لا تزيد عن 180 يوما من بعد اتمام عملية الفحص وذلك بواقع %10 من المشتريات الشهرية، وتتم التسوية النهائية لأي مبلغ متبقى بنهاية الشهر السادس.

7- عند تعويض الصيدلية يؤخذ فى الاعتبار التعويض بنفس سعر الشراء وكذلك نسبة المستحضرات المجانية التي أعطيت للعميل كما في الفاتورة.

8- لن يتم تعويض الصيدلية عن الأدوية التي ثبت من خلال الفحص الفنى أنها ليست من إنتاج الشركة المنتجة بمعنى انها غير معلومة المصدر وفى هذه الحاله يتم ابلاغ هيئة الدواء المصرية باسم الصيدليه واسم الدواء واسم الموزع لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

كانت أطلقت هيئة الدواء المصرية مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، تهدف المبادرة إلى تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.

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