الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ما مدى إمكانية إرجاع المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بالصيدليات؟ هيئة الدواء توضح

سحب الأدوية منتهية
سحب الأدوية منتهية الصلاحية، فيتو

كشفت هيئة الدواء المصرية عن موقف  المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل الصيدلانية من تطبيق اتفاقية الـ Wash Out واسترجاع هذه المستحضرات المنتهية الصلاحية للشركات المنتجة.

أوضحت هيئة الدواء المصرية أنه جار دراسة إضافة هذه المستحضرات إلى الاتفاقية لكن لم يتم إدراجها حتى الآن.

 

ووضعت هيئة الدواء المصرية آليات لتطبيق اتفاقية التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية المعروفة بإسم Wash Out منها:

وتشمل هذه الآليات:

١- يتم تفعيل عملية الـ Wash Out ببدء سحب الموزعين للادوية منتهية الصلاحية من الصيدليات لمدة 90 يوما تسعون يوما

٢- يتم سحب الأدوية منتهية الصلاحية بواسطة الموزع المعتمد أو الشركة المنتجة بدون قيد أو شرط بغض النظر عن الكميات أو الأنواع وأيا كان التاريخ بما فيها الألبان والادوية المستوردة.

 

3- لابد من ختم العبوات للأدوية المسحوبة بخاتم الصيدلية او شريط لاصق (sticker) 

 

4- يتم تسليم الموزع إيصال إستلام بالادوية المسحوبة من الصيدلية مختوم بختم الصيدلية.

 

5- يتم الفحص الفنى للأدوية منتهية الصلاحية من خلال الموزع المعتمد والشركة المنتجة خلال مدة تتراوح ما بين 15 الى30 يوم.

6- يتم تعويض الصيدلية عن الأدوية المسحوبة خلال مدة لا تزيد عن 180 يوما من بعد اتمام عملية الفحص وذلك بواقع %10 من المشتريات الشهرية، وتتم التسوية النهائية لأي مبلغ متبقى بنهاية الشهر السادس.

7- عند تعويض الصيدلية يؤخذ فى الاعتبار التعويض بنفس سعر الشراء وكذلك نسبة المستحضرات المجانية التي أعطيت للعميل كما في الفاتورة.

8- لن يتم تعويض الصيدلية عن الأدوية التي ثبت من خلال الفحص الفنى أنها ليست من إنتاج الشركة المنتجة بمعنى انها غير معلومة المصدر  وفى هذه الحاله يتم ابلاغ هيئة الدواء المصرية باسم الصيدليه واسم الدواء واسم الموزع لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

 

كانت أطلقت هيئة الدواء المصرية مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، تهدف المبادرة إلى تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتفاقية الـ Wash Out الأدوية المستوردة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية المكملات الغذائية هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية

مواد متعلقة

هيئة الدواء تكشف موقف الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر من اتفاقية الـ Wash Out

وزير الصحة يبحث إمكانية تصدير الدواء المصري إلى الفلبين

227 مليون دولار صادرات مستحضرات التجميل عام 2024.. ووزير الاستثمار يكشف موعد الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.. وقطاع الدواء في مصر يحظى بأهمية كبيرة

الحق في الدواء: الحكومة تحارب الإعلانات الطبية الخادعة

الأكثر قراءة

درجة الحرارة تسجل صفر، الأرصاد تحذر: منخفض قطبي يضرب البلاد الجمعة

بعد إذاعة مونديال الأندية مجانا، تركي أل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

صدمة قوية لـ بيسيرو قبل مواجهة الأهلي في القمة

ترامب: زيلنسكي رئيس غير كفء ولا أحبه وروسيا قادرة على تدمير أوكرانيا بنسبة 100%

دوري أبطال أوروبا، أتالانتا يتأخر أمام كلوب بروج 0/3 في الشوط الأول

الاستماع لأقوال شهود العيان في إصابة 3 أشخاص بتصادم سيارتين بالبدرشين

دوري أبطال أوروبا، بنفيكا يتعادل 1-1 مع موناكو في الشوط الأول

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل إذاعة كأس العالم للأندية على قناة MBC مصر

منوعات

المزيد

جنوح جماعي، أكثر من 150 حوتا ملقاة على شاطئ أسترالي (صور)

زنتيب زوجة سقراط الشريرة التى نغصت عليه حياته

رحلة مليئة بالإثارة، صور توثق تخفي نمور الثلوج مع الجبال

علماء يكتشفون أدلة جديدة تدعم احتمالية الحياة على المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 18-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

آبل في الصدارة.. أعلى العلامات التجارية قيمة في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 19 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 19 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية