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الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية المراقبة الجوية

تخريج دفعة جديدة
تخريج دفعة جديدة من كلية المراقبة الجوية
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احتفلت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، بتخريج دفعة جديدة من كلية المراقبة الجوية، في حفل رسمي أقيم بمقر وزارة الطيران المدني.

تخريج دفعة جديدة من كلية المراقبة الجوية

شهد الحفل تكريم الخريجين الذين اجتازوا جميع مراحل التدريب الأكاديمي والعملي بنجاح، ليصبحوا مؤهلين للعمل في مجال المراقبة الجوية وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

ويأتي هذا التخرج ضمن جهود الأكاديمية المستمرة في إعداد كوادر متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي متميز في مجال الطيران المدني.

جاء ذلك في احتفالية رسمية أقيمت بمقر وزارة الطيران المدني، بحضور الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والطيار منتصر المناع نائب وزير الطيران المدني، والطيار عزت متولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ولفيف من رؤساء مجالس الشركات التابعة لوزارة الطيران ورئيس سلطة الطيران المدني.

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

وخلال كلمته بالحفل، أعرب الدكتور سامح الحفني عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من المتخصصين في مجال المراقبة الجوية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الأكاديمية في إعداد وتأهيل كوادر بشرية على أعلى مستوى من الكفاءة، بما يواكب أحدث المعايير الدولية في قطاع الطيران المدني. كما هنّأ الخريجين وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا حرص وزارة الطيران المدني على دعم المنظومة التعليمية والتدريبية لضمان تأهيل أجيال جديدة قادرة على المشاركة بفاعلية في تطوير صناعة النقل الجوي.

وسلم الدكتور سامح الحفني والطيار منتصر مناع والطيار عزت متولي شهادات التخرج لعدد من خريجي كلية المراقبة الجوية.

من جانبه، أكد الطيار عزت متولي أن الأكاديمية تسعى دائمًا لمواكبة التطورات العالمية في مجال الطيران من خلال تحديث البرامج التدريبية والاستفادة من أحدث التقنيات، بما يضمن تزويد سوق العمل المحلي والدولي بكفاءات مؤهلة تلبي احتياجات صناعة النقل الجوي.

 البرامج التدريبية المتخصصة في المراقبة الجوية

كما أوضح الملاح مدحت عبد الله، عميد كلية المراقبة الجوية، أن الكلية تُعد من المؤسسات التعليمية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تقدم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في المراقبة الجوية، معلومات الطيران، النقل الجوي، وعمليات الاتصالات، وفقًا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO).

ويأتي هذا التخرج في إطار رؤية الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران لتعزيز دورها كمركز إقليمي متميز في تأهيل الكوادر البشرية بقطاع الطيران، بما يسهم في دعم خطة الدولة لتطوير منظومة الطيران المدني في مصر.

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