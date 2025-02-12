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أخبار مصر

مصر للطيران تشارك في فعاليات معرض BIT Milano الدولي للسياحة والسفر

مصر للطيران
مصر للطيران

شاركت شركة  مصر للطيران الناقل الوطني المصري في فعاليات معرض BIT Milano الدولي للسياحة والسفر، الذي عقد في مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير 2025، وذلك في إطار جهود الشركة لتعزيز الترويج للمقاصد السياحية المصرية في السوق الإيطالي والأوروبي.

 فعاليات معرض BIT Milano الدولي للسياحة والسفر

وحرصت مصر للطيران من خلال مكتبها الإقليمي في إيطاليا برئاسة صلاح توفيق، ومدير مكتب ميلانو عمرو فاروق، على عقد لقاءات هامة مع عدد من المسئولين، من بينهم عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، كما تم عقد اجتماعات مع كبار منظمي الرحلات وشركات السياحة الإيطالية لبحث زيادة سبل التعاون وتنظيم برامج سياحية جديدة تعزز من حركة السفر بين البلدين.

رحلات مصر للطيران إلي إيطاليا 

الجدير بالذكر أن شركة مصر للطيران تُسير حاليًا 14 رحلة أسبوعيًا بين القاهرة وميلانو، بالإضافة إلى 10 رحلات أسبوعيًا بين القاهرة وروما، مما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على السفر بين البلدين وتعزيز التبادل السياحي والتجاري.

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مصر للطيران BIT Milano ميلانو مدينة ميلانو الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

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