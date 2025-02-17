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المستشفيات المصرية تستقبل 39 مصابا ومريضا فلسطينيا بعد عبورهم من معبر رفح

معبر رفح البري
معبر رفح البري

استقبلت المستشفيات المصرية اليوم الاثنين 39 مصاب ومريض و56 مرافق فلسطيني للعلاج في المستشفيات المصرية بعد عبورهم من معبر رفح.


 

المستشفيات المصرية تستقبل 39 مصاب ومريض فلسطيني بعد عبورهم من معبر رفح 
 

واعلنت المصادر الطبية في مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ان 39 مصاب فلسطيني ومريض و56 مرافق تم نقلهم من معبر رفح البري للعلاج في المستشفيات المصرية.

 

محافظ شمال سيناء يستقبل وفد من الكونجرس الأمريكي

 

وكان استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، وفد من الكونجرس الأمريكي، خلال زيارته إلى معبر رفح البري بشمال سيناء، لمتابعة سير العنملية الإنسانية.
واستعرض المحافظ خلال لقائه مع الوفد، الجهود المصرية في إستقبال المساعدات الإنسانية والاغاثية وإدخالها إلي قطاع غزة واستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.


ووجه أعضاء الكونجرس  رساله شكر وتقدير كبير للجهود المصريه، مثنين علي كل ما تقدمه مصر من جهد سياسي واقتصادى تجاه أقرار السلام ووقف القتال.

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وأكد أعضاء الكونجرس، أن  ما شاهدوه بانفسهم يدعو لتوجيه الشكر لمصر، مؤكدين علي دعمهم الكامل لدور مصر.


يشار إلى أن وفد الكونجرس الأمريكي بقيادة نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية “داريل عيسي”، ويضم  كلا من النواب "شيلا ماكورميك"، "تشاك ادواردز"  ، "جيم كوستا"، و"جيمس بايرد".

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