محافظ شمال سيناء يفتتح معرض أهلًا رمضان لبيع السلع بأسعار مخفضة

افتتح اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء اليوم الثلاثاء، معرض اهلا رمضان، في مدينة العريش بحضور محسن سالم رئيس مجلس مدينة العريش، واللواء محمد عقل سكرتير عام مساعد المحافظة ورأفت العبد مدير مديرية التموين وأعضاء مجلس الغرفة التجارية.

محافظ شمال سيناء يفتتح معرض أهلًا رمضان بتخفيضات تصل لـ30 ‎%‎

وأكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء أن المعرض يقام في ميدان الرفاعي أكبر ميادين العريش ويضم 20 باكية كبيرة ومجموعة كبيرة من تجار المحافظة ومنافذ السلع التموينية.

ويضم المعرض منتجات غذائية، ولحوم ودواجن مجمدة وخضروات وسلع وفواكه ومنتجات رمضانية بأسعار معتدلة وتصل نسبة التخفيضات الي 30 % تيسيرا علي المواطنين قبل حلول شهر رمضان المعظم.

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