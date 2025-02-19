المحكمة تبرئ آيساب روكي من تهمة إطلاق النار على تيريل إيفرون (فيديو)

قضت محكمة لوس أنجلوس، ببراءة مغني الراب آيساب روكي، من تهمة الاعتداء الجنائي بسلاح ناري نصف آلي على مغني الراب تيريل إيفرون.

واعلنت المحمكة براءة المغني آيساب روكي، من تهمة إطلاق النار على مغني الراب تيريل إيفرون، خلال مواجهة حادة، وقعت في نوفمبر 2021.

A$AP Rocky jumps into the gallery and embraces Rihanna in an emotional moment following the reading of his Not Guilty verdict. pic.twitter.com/2vxTwINyyB — XXL Magazine (@XXL) February 19, 2025

وحرصت النجمة ريهانا، علي حضور جلسة محاكمة صديقها، ووالد طفليها، آيساب روكي، لتظهر دعمها له، فيما هرع آيساب روكي، لاحتضان ريهانا، لحظة سماعه خبر براءته، وهو ما خلف حالة من الهرج والمرج في قاعة المحكمة استمرت لثواني معدودة.

ريهانا عن ألبومها القادم: سيكون مذهلا

في سياق متصل، تحدثت النجمة ريهانا ، وسيدة الأعمال، عن ألبومها الجديد، الذي طال انتظاره.

وقالت ريهانا في تصريحات إعلامية عبر تليفزيون اكسترا: “سيصبح مذهل.. يجب أن يكون كذلك.. وهذا هو السبب الوحيد لعدم إصداره بعد... يجب أن يكون هناك عرض للنمو... أريد أن ألعب به، وأستمتع به وأظهر حقًا مكانتي في عالم الموسيقي”.

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