الأحد 19 يناير 2025
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ثقافة وفنون

ريهانا تسجل أغاني ألبومها القادم (صور)

ريهانا، فيتو
ريهانا، فيتو

التقطت عدسات الكاميرات، صور للمغنية ريهانا، أثناء توجهها إلى الاستديو، لتسجيل عدد من أغاني ألبومها القادم.

وشوهدت ريهانا، وهي ترتدي ملابس رياضية، وبالطو طويل، لحمايتها من البرد، أثناء توجهها للاستديو.

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ريهانا عن ألبومها القادم: سيكون مذهلا

 تحدثت النجمة ريهانا، وسيدة الأعمال، عن ألبومها الجديد، الذي طال انتظاره.

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وقالت ريهانا في تصريحات إعلامية عبر  تليفزيون اكسترا: “سوف يصبح مذهل.. يجب أن يكون كذلك.. وهذا هو السبب الوحيد لعدم إصداره بعد... يجب أن يكون هناك عرض للنمو... أريد أن ألعب به، وأستمتع به وأظهر حقًا مكانتي في عالم الموسيقي”.

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ريهانا أديل تشاهد ريهانا البوم ريهانا الشرطة واقتحام منزل ريهانا المغنية ريهانا

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