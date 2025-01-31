لأول مرة منذ 7 سنوات، ريهانا تحضر حفل جوائز جرامي

أكدت عدد من التقارير الصحفية، حضور المغنية ريهانا لحفل توزيع جوائز جرامي المقرر إقامته صباح الاثنين المقبل، وذلك بعد ٧ سنوات من غياب المغنية عن المشاركة في الحفل.

وأوضحت التقارير أن ريهانا، ستحضر الحفل بصحبة حبيبها، المغني آيساب روكي.

قائمة المرشحين لجوائز جرامي 2025:ـ

أسطوانة العام

البيتلز - الآن وبعد ذلك

بيونسيه - تكساس هولد إم

بيلي إيليش - Birds of a Feather

تشابيل رون - حظًا موفقًا يا عزيزي!

Charli XCX - 360

كندريك لامار - ليس مثلنا

سابرينا كاربنتر - إسبريسو

تايلور سويفت يضم بوست مالون - فورتنايت

ألبوم العام

أندريه 3000 - نيو بلو صن

بيونسيه - كاوبوي كارتر

بيلي إيليش - اضربني بقوة ونعومة

تشابيل رون - صعود وسقوط أميرة الغرب الأوسط

Charli XCX - Brat

Jacob Collier - Djesse Vol. 4

سابرينا كاربنتر - شورت آند سويت

تايلور سويفت - قسم الشعراء المعذبين

أغنية العام

بيونسيه - تكساس هولد إم

بيلي إيليش - Birds of a Feather

تشابيل رون - حظًا موفقًا يا عزيزي!

كندريك لامار - ليس مثلنا

ليدي جاجا وبرونو مارس - الموت بابتسامة

سابرينا كاربنتر - من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك

شابوزي - أغنية حانة (تيبسي)

تايلور سويفت يضم بوست مالون - فورتنايت

أفضل فنان جديد

بنسون بون

دوتشي

تشابيل رون

خرونجبين

راي

سابرينا كاربنتر

شابوزي

تيدي سويمز

أفضل أداء موسيقى البوب المنفردة

بيونسيه - بودي جارد

بيلي إيليش - Birds of a Feather

تشابيل رون - حظًا موفقًا يا عزيزي!

Charli XCX - Apple

سابرينا كاربنتر - إسبريسو

أفضل أداء ثنائي/مجموعة بوب ثنائي/مجموعة

أريانا جراندي وبراندي ومونيكا - The Boy Is Mine - ريميكس

بيونسيه تضم بوست مالون - ليفيز جينز

Charli XCX & Billie Eilish - Guess Featuring Billie Eilish

جرايسي أبرامز وتايلور سويفت - Us

ليدي جاجا وبرونو مارس - Die With a Smile

أفضل ألبوم صوتي شعبي

أريانا جراندي - Eternal Sunshine

بيلي إيليش - اضربني بقوة ونعومة

تشابيل رون - صعود وسقوط أميرة الغرب الأوسط

سابرينا كاربنتر - شورت آند سويت

تايلور سويفت - قسم الشعراء المعذبين

أفضل تسجيل موسيقى راقصة/إلكترونية

الإفصاح - She's Gone, Dance On

فور تيت - لوفت

فريد مرة أخرى.. & بيبي كيم - ليفيميلون

Justice & Tame Impala - Neverender

كايترانادا يضم تشايلديش جامبينو - ويتشي

أفضل تسجيل رقص البوب الراقص

أريانا غراندي - نعم و؟

بيلي إيليش - The Love of My Life [Over Now Extended Edit]

تشارلي إكس سي إكس إكس إكس إكس إكس إكس إكس - فون داتش

ماديسون بير - Make You Mine

تروي سيفان - حصلت لي بدأت

أفضل ألبوم رقص/موسيقى إلكترونية

تشارلي إكس سي إكس - برات

فور تيت - ثلاثة

جاستيس - هايبردراما

Kaytranada - Timeless

زيد - تيلوس

أفضل أداء في موسيقى الروك

البيتلز - الآن وبعد ذلك

The Black Keys - Beautiful People (Stay High)

جرين داي - الحلم الأمريكي يقتلني

Idles - Gift Horse

بيرل جام - دارك ماتر

St. Vincent - Broken Man

أفضل أداء موسيقى بديلة

كيج ذا إليفانت - حبة النيون

فونتينز دي سي - ستاربرستر

كيم جوردون - باي باي

نيك كيف وبذور سيئة - أغنية البحيرة

سانت فينسنت - فلي

أفضل أداء معدني

جوجيرا، مارينا فيوتي وفيكتور لو ماسني - ميا كولبا (آه! تشا ايرا!)

كاهن يهوذا - تاج القرون

Knocked Loose Featuring Poppy - Suffocate

ميتاليكا - الانتحار الصارخ

سبيريت بوكس - باب القبو

أفضل أغنية روك

The Black Keys - Beautiful People (Stay High)

جرين داي - معضلة

Idles - Gift Horse

بيرل جام - دارك ماتر

سانت فنسنت - رجل مكسور

أفضل ألبوم روك

ذا بلاك كراوز - أوغاد السعادة

فونتين دي سي- رومانسية

جرين داي - المنقذون

إيدلز - تانجك

جاك وايت - لا اسم

بيرل جام - دارك ماتر

ذا رولينج ستونز - هاكني دايموندز

أفضل أداء موسيقى بديلة

كيج ذا إليفانت - حبة النيون

فونتينز دي سي - ستاربرستر

كيم جوردون - باي باي

نيك كيف وبذور سيئة - أغنية البحيرة

سانت فينسنت - فلي

أفضل ألبوم موسيقى بديلة

بريتاني هوارد - ماذا الآن

كلايرو - تشارم

كيم جوردون - ذا كوليكتيف

نيك كيف وبذور سيئة - وايلد غود - Wild God

سانت فينسنت - All Born Screaming

أفضل أداء في موسيقى الآر آند بي

كريس براون - بقايا

كوكو جونز - Here We Go (Uh Oh)

جيني أيكو - غايدنس

موني لونج - Made for Me (مباشر على BET)

SZA - زحل

أفضل أداء تقليدي في موسيقى الآر آند بي

كينيون ديكسون - هل يمكنني الحصول على هذا الأخدود

لالاه هاثاواي ويضم مايكل ماكدونالد - No Lie

لاكي دايي - That's You

مارشا أمبروسيوس - ويت

موني لونج - اجعلني أنسى

أفضل أغنية R&B

كوكو جونز - Here We Go (Uh Oh)

كيلاني - بعد ساعات

موني لونج - دمرني

SZA - زحل

Tems - Burning

أفضل ألبوم R&B تقدمي

أفيري*سونشاين - سعيد جدًا بمعرفتك

تشايلديش جامبينو - باندو ستون والعالم الجديد

دوراند بيرنار - إن روت

كهلاني - كراش

NxWorries - لماذا لود؟

أفضل ألبوم R&B

كريس براون - 11:11 (ديلوكس)

لاله هاثاواي - فانتابلاك

لاكي دايي - الخوارزمية

موني لونج - Revenge

آشر - العودة للوطن

أفضل أداء راب

كاردي بي - كفى (ميامي)

كومون وبيت روك يضم بوسدنوس - عندما تشرق الشمس مرة أخرى

دوتشي - نيسان ألتيما

إيمينيم - هوديني

فيوتشر ومترو بومين وكيندريك لامار - مثل ذلك

جلوريلا - نعم جلو!

كندريك لامار - ليس مثلنا

أفضل أداء راب لحني

بيونسيه وليندا مارتيل وشابوزي - سباجيتي

Future, Metro Boomin & The Weeknd - We Still Don't Trust You

جوردان أديتونجي يضم كهلاني - كهلاني (ريميكس)

لاتو - بيج ماما

رابسودي يضم إيريكا بادو - 3:AM

أفضل أغنية راب

فيوتشر، ميترو بومين وكيندريك لامار - Like That

جلوريلا - نعم جلو!

كندريك لامار - ليس مثلنا

Rapsody & Hit-Boy - Asteroids

¥$، كاني ويست، كاني ويست، تاي دولا ساين وريتش ذا كيد ويضم بلايبوي كارتي - كرنفال

أفضل ألبوم راب

Common & Pete Rock - The Auditorium Vol. 1

دوتشي - عضات التمساح لا تشفى أبدًا

إيمينيم - موت سليم شادي (انقلاب)

فيوتشر ومترو بومين - نحن لا نثق بك

J. كول - قد يحذف لاحقًا

أفضل أداء فردي ريفي منفرد

بيونسيه - 16 عربة

كريس ستابلتون - يتطلب الأمر امرأة

جيلي رول - أنا لست بخير

كاسي موسغريفز - المهندس المعماري

شابوزي - أغنية حانة (تيبسي)

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